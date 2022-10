Milwaukee: les clients déguisés en Jeffrey Dahmer ne pourront pas entrer dans ces bars gais

L'engouement qu'a entraîné la diffusion de la série Dahmer – Monstre : L'Histoire de Jeffrey Dahmer sur Netflix n'a pas atteint certains bars gais de Milwaukee.

Le New York Post rapporte que de nombreux établissements refuseront les clients qui emprunteront les traits du tueur en série ayant terrorisé la communauté homosexuelle de Milwaukee dans les années 1980.

«On veut créer un environnement dans lequel tout le monde se sent à l'aise», a justifié le bar D.I.X. Milwaukee dans une publication Facebook.

«On se réserve le droit de refuser les clients qui porteront des costumes irrespectueux. Ça inclut ceux qui s'habilleront comme Jeffrey Dahmer», a écrit de son côté le This Is It, le plus vieux bar gai de l'État du Wisconsin.

Image tirée de Facebook (This Is It)

Jeffrey Dahmer, surnommé «le cannibale de Milwaukee», a tué et démembré 17 jeunes hommes entre la fin des années 1970 le début des années 1990. La majorité d'entre eux étaient homosexuels et issus de la communauté noire.