On repassera pour Pierre-Luc Dubois...

L’attaquant québécois Pierre-Luc Dubois évite d’écorcher inutilement l’organisation des Coyotes de l’Arizona, mais le passage des Jets de Winnipeg au «Mullett Arena» aura été pour le moins particulier, vendredi soir.

«C’était notre seul match de l’année ici et je ne m’en plaindrai pas, a-t-il résumé. Les Coyotes, eux, vont jouer 41 matchs dans ce domicile. Ce sont plus eux qui vont devoir vivre avec ça. Si je devais jouer 41 matchs ici, je ne la trouverais pas drôle.»

Dubois, qui a récolté une mention d’aide sur le but victorieux de Blake Wheeler dans un gain de 3 à 2 des Jets en prolongation, dit avoir apprécié l’ambiance pendant le match considérant que l’aréna ne puisse accueillir plus de 5000 spectateurs.

«On ne savait pas à quoi s’attendre en arrivant, disons que notre vestiaire était un peu différent de ce à quoi nous sommes habitués, a mentionné le Québécois, sachant que les rénovations seront complétées après le présent séjour de quatre matchs des Coyotes à leur nouveau domicile. On revient un peu aux sources, comme chez les juniors, mais il y avait un bel atmosphère pour 5000 personnes, on sentait beaucoup d’énergie dans l’aréna. On a eu du plaisir.»

«Pour 5000 personnes, il y avait du bruit, mais disons que lorsqu’on joue devant 20 000 personnes, même dans un aréna qui n’est pas nécessairement le plus grand dans la LNH, il y a quand même plus de bruit, a commenté Dubois. Mais ça pourrait être pire, nous sommes chanceux de jouer dans la Ligue nationale, peu importe l’aréna.»

Une meilleure glace qu’au Centre Bell?

Si le vestiaire temporaire des visiteurs n’a pas trop impressionné Dubois, il a par ailleurs noté un point extrêmement positif.

«C’est la meilleure glace à travers la Ligue nationale, a-t-il dit. Habituellement, c’est à Montréal, au Centre Bell, que la qualité de la patinoire est la meilleure. Mais c’est encore mieux ici. C’est incroyable.»

À propos de sa mention d’aide obtenue en prolongation, qui était son sixième point en huit matchs depuis le début de la saison, Dubois s’en réjouissait.

«Les joueurs veulent avoir ces opportunités-là, a-t-il dit. C’est tellement rapide et c’est tellement plaisant d’être sur la glace en prolongation.»

Rappelons que les Coyotes affronteront les Rangers de New York, dimanche, au Mullett Arena. Suivront deux autres parties à ce domicile, mardi et jeudi, contre les Panthers de la Floride et les Stars de Dallas, respectivement. La formation de l’Arizona se retrouvera ensuite à l’étranger pour une série de 14 rencontres, le temps notamment de compléter l’installation d’un véritable vestiaire pour les visiteurs.