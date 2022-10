La Haute-Gaspésie offre des paysages sans pareil au Québec. À mon avis, les perspectives les plus spectaculaires se déploient à Sainte-Anne-des-Monts et Rivière-au-Renard. Pas besoin de quitter la route 132 pour en avoir plein la vue, bien au contraire. Ce tronçon rou-tier sinue entre le bord de mer au bas des falaises et les montées vertigineuses, faisant souffrir le moteur des VR. Cependant, en bas comme en haut, un point de vue irrésistible capte toute notre attention. Garder les yeux sur la route demande même un effort.

En cherchant sur le web les endroits intéressants dans la région, je tombe sur l’image d’un monolithe. Après quelques recherches, j’arrive à l’identifier par son nom : « tourelle ». Situé à 9 km de Sainte-Anne-des-Monts, le hameau Petite Tourelle fut surnommé ainsi en raison de deux monolithes rocheux appelés les « cheminées de fée ». Se dressant en forme de tour sculptée à même le calcaire, l’une d’elles s’est effondrée au fil de l’érosion de ces plages. Bien que l’on trouve peu d’information sur internet, les gens du coin semblent familiers avec cette tour rocheuse. En direction vers le port de pêche commerciale, j’aperçois ce pic rocheux qui semble émerger de nulle part. La lumière d’automne lui rend majestueusement justice !

Appareil : Canon EOS R

Objectif : RF 24-70 mm

Exposition : 1/60 s à F/8

ISO : 160