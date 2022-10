Pourquoi il ne faut pas aller en Haïti

Antony Blinken, le Secrétaire d’État américain, était en visite hier à Montréal, entre autres pour inciter le Canada à prendre la tête d’une force internationale d’intervention en Haïti. Tous les pays déplorent la situation épouvantable en Haïti, mais personne ne veut mettre les mains dans ce panier de crabes.

Il est évident que les acteurs étrangers qui y interviendraient seraient durement jugés par la population haïtienne, quoi qu’ils fassent ou qu’ils ne fassent pas. Pourquoi gaspiller de l’argent, des ressources et risquer sa réputation, alors qu’au mieux, la situation redeviendra catastrophique dès le départ de la force d’intervention ?

La solution doit venir des Haïtiens et non de l’extérieur.

1. Quel est l’état du pays ?

Avec un revenu annuel par habitant de 2800 $ américains, Haïti est un des pays les plus pauvres de la planète. Et encore, la richesse du pays provient pour presque 40 % des transferts d’argent que sa diaspora effectue chaque année. Plus de 60 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté, alors que l’inflation atteint 25 % par an et le chômage 40 %. Le racket dirigé par des bandes armées paralyse une bonne partie du transport de l’énergie. Ces mêmes bandes armées font régner un climat de violence dans l’ensemble du pays. Plusieurs personnes parmi les élites haïtiennes seraient étroitement associées à diverses bandes armées.

2. Qui est responsable de cette situation catastrophique ?

Les élites haïtiennes aiment se disculper en blâmant les étrangers pour les malheurs qui accablent Haïti. En réalité, ces élites sont les premières responsables des problèmes du pays. Par exemple, depuis l’assassinat du président du pays il y a 16 mois, le premier ministre règne sans avoir déclenché d’élections, de manière inconstitutionnelle, et sans que personne en Haïti soit capable de le forcer à plus de démocratie. Mais surtout, les élites rivalisent entre elles. En particulier, les commerçants syro-libanais s’opposent aux élites économiques haïtiennes traditionnelles. Et les élites politiques sont divisées entre diverses souches qui proviennent des régimes précédents, à partir de celui des Duvalier.

3. Quel est le rôle de l’Église ?

L’Église est responsable d’une partie de la pauvreté. Les pressions des curés pour favoriser la natalité font en sorte que les familles avec trop d’enfants ont du mal à accumuler des surplus ou à se lancer dans des activités industrieuses. D’ailleurs, la densité de population en Haïti est deux fois supérieure à celle de la République dominicaine, qui occupe l’autre moitié de l’île, et dont la population est six fois plus riche qu’en Haïti. Cette trop forte densité entraîne aussi de graves problèmes environnementaux.

4. Quel est le rôle des trafics d’armes et de drogues ?

Selon une enquête menée par le New York Times, à la veille de son assassinat, le président Jovenel Moïse s’apprêtait à dévoiler au gouvernement américain une liste de trafiquants notoires issus des milieux politiques, commerciaux et judiciaires. Il appert que deux familles en particulier exerceraient une forte influence maffieuse en Haïti, celles des Martelly et des Saint-Rémi. Il est d’ailleurs curieux que le Conseil de sécurité de l’ONU n’ait pas encore voté de sanctions contre elles.

5. La diaspora haïtienne peut-elle aider ?

La diaspora haïtienne est souvent redoutée et rejetée par les élites haïtiennes. Cette diaspora est éduquée et elle échappe en bonne partie aux pressions de toutes sortes des élites qui sont demeurées en Haïti. Les élites haïtiennes demandent à la diaspora de transférer de l’argent et de se taire.