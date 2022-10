Psycho: mon fils vit dans la rue

Alors qu’une vaste opération de recensement des personnes sans domicile fixe vient de se dérouler à la grandeur de la province, on oublie parfois que derrière chaque itinérant, il y a une histoire particulière, avec des parents, des frères et des sœurs, et parfois même des enfants qui souffrent en silence.

Francine Ruel a écrit l’histoire de son fils Étienne, qui vit dans la rue depuis longtemps dans son roman «Anna et l’enfant-vieillard». Ce succès de librairie a ensuite inspiré la série «Anna et Arnaud», diffusée en ce moment à TVA.

Mais la réalité de son quotidien est bien plus triste et déchirante. «J’étais entre les larmes, la colère, la peine, l’impuissance, décrit l’autrice quand elle a compris que son fils vivait dans la rue. Je vis à la campagne. Il ne voulait pas vivre avec moi, et je n’étais pas prête à le prendre non plus. J’étais assommée, on ne peut pas croire ça, on n’imagine pas que ça peut aller jusque-là.»

Son fils Étienne en est arrivé à cette situation après une descente aux enfers. À cause qu’il était héroïnomane, sa blonde l’a quitté, il a perdu son logement, puis son travail. Il est allé en désintox, mais a rechuté. «Jean-Marie Lapointe, qui m’a beaucoup aidée dans tout ce parcours, explique ça de façon très claire. Il raconte que tomber dans la rue, ça se fait en un claquement de doigts, mais s’en sortir est beaucoup plus difficile.»

Aider ou nuire

Comme beaucoup de parents confrontés à la même situation, Francine Ruel a tenté d’aider son fils par tous les moyens. «J’ai tout essayé. Je lui ai trouvé une place dans une maison de chambre, j’ai payé pour ça. Mais mon fils n’accepte pas les règlements, il a un problème avec l’autorité. Il y est allé deux jours et il n’y est ensuite jamais retourné.»

Grâce à la série de balados, «D’Arnaud à Étienne» (disponible à compter du 1er novembre sur qub.ca) qu’elle a pu écouter, Francine Ruel a surtout fait un constat amer, le même que plusieurs parents font au bout d’un certain nombre d’années à soutenir leur proche dans la rue. «Ça fait 29 ans que je supporte mon fils depuis son accident. On se rend compte que, plus on en fait pour eux, moins on les aide. On ne leur rend pas service.»

Elle s’est aussi aperçue qu’elle était moins importante pour son fils qu’elle pensait. «Le parent d’une personne dépendante n’est pas important. La seule chose qui compte, c’est la consommation. L’autre chose est que je n’ai malheureusement pas senti le début d’une envie de s’en sortir. Ça s’appelle un suicide à petit feu.»

Reprendre sa vie

Dans le cadre du documentaire «Reconstruire le lien» (diffusé le 22 novembre, à TVA), Francine Ruel a toutefois pu avoir une conservation importante avec son fils. «Je lui ai dit que j’ai maintenant 74 ans et que je suis très fatiguée. Je lui ai demandé s’il me donnait la permission de lâcher prise, et il me l’a donnée. Je le fais un peu plus chaque jour. Je vais de mieux en mieux, et j’aimerais que lui aussi aille mieux.»

La série «Anna et Arnaud», qui met en vedette Guylaine Tremblay et Nico Racicot, est diffusée chaque mardi, à TVA. Elle peut être rattrapée sur TVA+, où tous les épisodes sont disponibles pour les retardataires.

Avoir un proche itinérant

Selon Francine Ruel, il y a eu trois étapes dans son cheminement.

«D’abord, comment faire le deuil d’un enfant vivant? En deuxième, ma psy qui m’a répété pendant plusieurs années que c’était un adulte, que je devais lui redonner sa vie et essayer de reprendre la mienne ; et le constat final est qu’on ne peut pas aider quelqu’un qui n’est pas prêt à se faire aider.»

L’autrice et comédienne a aussi compris que donner de l’argent et payer pour tout n’est peut-être pas la bonne manière d’aider.

«J’ai souvent pensé donner de l’argent pour des loyers, mais c’est sa drogue que je payais sans le savoir. Encore aujourd’hui, je suis en train de dire que non, je ne payerai pas. Sinon, c’est sans fin. Mais c’est difficile de regarder son enfant et de lui dire de s’arranger avec ses troubles.»