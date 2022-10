Que cache le fait de se ronger les ongles?

Je comprends cette mère qui vous écrit ce matin pour vous demander quoi faire avec son ado qui se ronge les ongles? Elle ne doit surtout pas suivre le conseil de son mari, qui s’étant lui-même rongé les ongles étant jeune, et faire comme si de rien n’était. Car comme vous le lui soulignez, une telle manie cache quelque chose d’autre.

Mon frère est décédé à une époque où les soins en psychologie et en psychiatrie existaient peu. Pour lui, se ronger les ongles représentait une fuite de son très, très, trop grand stress qui avait été causé entre autres par la perte de notre père par accident alors qu’il n’avait que 16 ans. Par la suite, ça s’est envenimé jusqu’à ce qu’il doive se faire opérer pour des infections aux doigts dues à sa manie de se ronger les ongles.

Tout cela a culminé ensuite par un diagnostic de maladie bipolaire.

Je reste convaincue que s’il avait pu parler de ce qui l’obsédait avec quelqu’un d’autre qu’un membre de la famille, cela l’aurait aidé. Avoir été pris à temps, il aurait pu s’en sortir. Je ne suis pas devineresse, mais pour avoir été R.T.F. (Ressource intermédiaire de type familial) et avoir suivi plusieurs clients en déficience intellectuelle et en trouble de santé mentale pendant 20 ans, je sais pas mal de quoi je parle.

Je me souviens d’un client qui était tellement stressé qu’il devait porter des gants à plein temps pour éviter de se ronger les ongles au sang. Avec lui, c’est la seule méthode qui a donné des résultats concrets au problème. Et comme le fils de cette dame, il était impossible de le faire parler de ce qui l’obsédait.

Ce qu’il importe de faire dans des cas comme le sien, c’est de trouver à l’individu en question une activité qu’il aime, et à l’inciter à s’y adonner au maximum. Surtout, il ne faut jamais lui dire qu’on lui donnera une récompense, comme une sortie par exemple, s’il cesse de se ronger les ongles. Ça ne sert strictement à rien. Car se ronger les ongles c’est névrotique. D’ailleurs mon mari, un infirmier spécialisé en pédopsychiatrie vient de me le confirmer. Cela dit, je comprends parfaitement les questions que cette mère se pose, vu la pénurie de psychologues et face aux énormes besoins de la population.

Cette mère pourrait peut-être songer à impliquer auprès de son fils une personne de sa parenté en qui il a confiance. Peut-être s’ouvrirait-il un peu plus pour lâcher son stress. En tout cas j’aurais aimé que ça se passe ainsi pour mon frère qui a dépéri jusqu’à sa mort, quelque 40 ans plus tard.

Dans son cas, la drogue a embarqué, et il est décédé à l’hôpital Saint-Michel Archange, aujourd’hui Robert-Giffard, dans un grand désarroi. Il nous avait lancé un cri de désespoir et on n’a pas su comment lui répondre.

D’après mon mari, si le jeune est pris au début de son trouble, il aura toutes les chances de s’en sortir, puisque son stress diminuera au même rythme que l’aide arrivera. Cette mère ne doit jamais oublier que la période de l’adolescence est toujours difficile, et encore plus pour les garçons que pour les filles.

Christiane

On dit de toutes les problématiques d’ordre psychologique que plus elles sont prises tôt dans la vie des gens, meilleures sont les chances de les juguler. Espérons aussi que le cas de ce garçon ne soit pas aussi lourd que celui de votre frère, car tenant compte du fait que le régime public de santé a des listes d’attente en santé mentale qui n’en finissent plus, j’espère que les parents de ce garçon auront les moyens de lui payer une consultation au privé.