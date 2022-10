Raconte-moi... le nouveau capitaine du Canadien

Sous la forme de romans biographiques, la série Raconte-moi fait découvrir aux jeunes la vie de leurs stars préférées. La saison officielle 2022-2023 du Canadien de Montréal étant entamée depuis peu, Raconte-moi Nick Suzuki, de l’auteure Joanie Godin, arrive à point !

Photo courtoisie

Quel timing : Nick Suzuki a été nommé capitaine du Canadien de Montréal peu de temps après la sortie du livre !

Oui (rires) ! Lors du lancement de mon livre, pour certaines dédicaces, j’ai écrit : « Voici l’histoire du futur capitaine du Canadien, qui sait ? » Certaines personnes m’ont contactée par la suite pour savoir si j’étais au courant. Dans ma tête, Nick Suzuki allait avoir ce rôle un jour, mais je ne pensais pas que ce serait la semaine suivante !

Pour la série Raconte-moi, vous avez aussi écrit les livres sur Jean Béliveau, Laurent Duvernay-Tardif et Mikaël Kingsbury. Comment choisissez-vous vos athlètes ?

Pour Jean Béliveau, on me l’a proposé. J’ai déjà été journaliste sportive et j’avais couvert son décès et ses funérailles. Ensuite, pour Laurent Duvernay-Tardif, j’ai demandé à le faire, car je trouvais son histoire extraordinaire. Pour Mikaël Kingsbury, c’est un peu drôle ! Je travaillais à La Cage et je l’ai servi. On a jasé et je lui ai demandé si quelqu’un l’avait approché pour écrire son histoire. À la fin du repas, il m’a demandé mes coordonnées, car il voulait que ce soit moi qui écrive sa bio ! Puis, pour Nick Suzuki, c’était une commande.

C’est un type de rédaction qui doit demander énormément de temps et de recherche... Expliquez-nous votre processus.

Normalement, j’effectue toute ma recherche en ligne. Dans le cas de Jean Béliveau, j’ai également dû fouiller dans les archives, à la bibliothèque. J’ai sorti des journaux des années 1950 à 1970 ! Ensuite, je fais des entrevues avec les athlètes. Pour Mikaël Kingsbury et Nick Suzuki, j’ai aussi parlé à leurs parents. Ça, je le fais en fin de processus pour aller plus loin ; pour avoir des anecdotes qui n’ont jamais été dites.

Qu’est-ce qui vous passionne dans la rédaction d’un livre comme celui-ci ?

On écrit cette collection pour inspirer les jeunes, pour les inciter à lire. Une amie m’a dit que Raconte-moi Jean Béliveau est le premier livre que son fils autiste a réussi à lire. Elle m’a commandé celui de Nick Suzuki en espérant que ce sera son deuxième livre complété ! Elle est là, la motivation, de savoir que notre livre peut être celui qui déclenche une passion pour la lecture.

Puisque vous êtes une amatrice de sport, lequel est votre préféré ?

Ça a longtemps été le hockey, mais je dirais que le tennis est très haut sur ma liste. Puis dans la NFL, je ne manque pas un match des Colts d’Indianapolis. J’essaie d’aller les voir une fois par année, dans une ville différente. Pour le tennis, j’ai aussi assisté aux quatre Grand Chelem. Je suis un peu folle, finalement (rires) !