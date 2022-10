Télé nostalgie: Réconfortée par Fanfreluche

Fière membre de la génération X, Geneviève Brouillette s’est laissée entraîner dans un univers télé joyeusement « disjoncté » durant son enfance. Avant de devenir la comédienne que l’on connaît, elle s’est abreuvée d’une liberté créatrice où la pédagogie ne jouait pas particulièrement un grand rôle.

• À lire aussi: Trois ans après la fin de «Lâcher prise»: Isabelle Langlois de retour avec «La candidate»

• À lire aussi: TOU.TV: place aux séries «Fragments», «Les yeux fermés» et «Un gars une fille»

Geneviève, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

Je me souviens de Sol et Gobelet, qui me fascinait et me faisait un peu peur. Tous les soirs en rentrant de l’école, je mangeais ma tartine au beurre de pinotte en regardant Bobino. De plus, j’adorais Grujot et Délicat, Picotine et Le Major Plum Pouding.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Je crois que ma génération (les X) a eu droit à une télé particulièrement riche en imaginaire disjoncté ! J’ai l’impression que les artistes créaient avec une très grande liberté les univers pour enfants de cette époque. C’était très ludique, mais peut-être moins pédagogique qu’à d’autres époques.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Oui. Je me rappelle d’un rituel détente devant la télé après l’école qui devait durer une bonne heure, et parfois plus.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Ma favorite était Fanfreluche, l’être le plus tendre, drôle, courageux et rassurant de la Terre. Toute la semaine, j’avais hâte de la revoir [...] Plus tard, vers 7-8 ans, j’ai aussi beaucoup tripé, dans un autre registre, sur la femme bionique. Qu’est-ce qu’elle était belle et forte ! Un beau modèle de femme pour une petite fille de l’époque.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

J’ai beaucoup fait des spectacles dans mon sous-sol où j’imitais Picotine quand j’étais enfant... Je crois que j’aurais aimé faire un personnage très costumé et maquillé. Ça doit offrir une grande liberté à l’acteur. Et ça fait tellement triper les enfants ! Comme faire un des chiens de Grujot et Délicat.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Ce qui était beau de Fanfreluche, c’est qu’elle explorait les contes qui existent depuis la nuit des temps, des contes parfois durs, qui finissent mal, mais avec elle, nous savions que nous étions en sécurité. Je crois que ces contes portent une sagesse humaine essentielle et qu’il ne faut pas trop les édulcorer, mais plutôt trouver des façons de les moderniser. C’est ce qui était si brillant dans le travail de Kim Yaroshevskaya.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

[...] Je souhaite ardemment que les gouvernements continuent de la soutenir. Notre identité se construit avec la télé que nous écoutons enfant et ce serait dommage de laisser aux Américains le soin de forger l’esprit et l’imaginaire de nos citoyens québécois de demain.

►Geneviève Brouillette jouera les textes d’Isabelle Langlois dans La candidate, une comédie qui sera dévoilée sur l’Extra de Tou.tv en 2023 et qui mettra en vedette Catherine Chabot dans le rôle-titre.