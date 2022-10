Un autre succès

Photo courtoisie

La campagne annuelle Les Héros Lowe’s Canada, présentée du 1er septembre au 7 octobre dernier, a rassemblé un nombre record de 313 équipes provenant des centres de distribution, des magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt et des magasins affiliés RONA du Canada. Lowe’s Canada a bonifié de 50 % les sommes amassées, jusqu’à concurrence de 2000 $ par établissement. Les fonds amassés, 1,44 million de dollars, soutiendront un grand total de 242 organismes de bienfaisance, OBNL ou écoles publiques à travers le pays. Dans la grande région de Québec, les magasins RONA et Réno-Dépôt locaux ont amassé 26 702,99 $ au profit des organismes suivants : Amélie & Frederick (4420,19 $), La Bouchée généreuse (6610,06 $), La Ruche Vanier inc. (9610,50 $) et Le Pivot (6062,24 $).

Gère tes matières !

Photo courtoisie

À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets (qui se termine demain), la Fondation Monique-Fitz-Back avait invité les écoles secondaires du Québec à participer à son projet Gère tes matières. Ce projet, élaboré en collaboration avec Québec’ERE, visait à sensibiliser les élèves, le personnel et la direction des écoles au rôle important que peut jouer le milieu scolaire par rapport à la gestion des matières résiduelles. Entre 2014 et 2018, des études réalisées par la Communauté métropolitaine de Québec sur son territoire ont démontré que seulement 11 % des matières sont récupérées dans les écoles secondaires, contre 38 à 48 % dans les cégeps et universités. Deux journées d’engagement ont été tenues à Québec, dont une avec les élèves du Collège des compagnons (photo) au Centre de Loisirs Montcalm.

Professeurs émérites

Photo courtoisie

Cette fois, ce sont deux professeurs de la Faculté de médecine, Gaston De Serres et Michel G. Bergeron, qui reçoivent la plus haute reconnaissance que l’Université Laval peut accorder à un membre du corps professoral : le titre honorifique de professeur émérite. Gaston De Serres (photo de gauche) est spécialisé dans la prévention et le contrôle des maladies infectieuses évitables par la vaccination, il est réputé à l’échelle mondiale pour ses travaux sur l’efficacité et la sécurité des vaccins. Michel G. Bergeron (photo de droite) est un infectiologue de renommée internationale et fondateur du Centre de recherche en infectiologie, il compte 48 ans de carrière à l’Université Laval et au CHU de Québec-Université Laval. Il est de surcroît cofondateur et le premier secrétaire de la Société canadienne des maladies infectieuses.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 octobre 1967. De nombreux dignitaires dont le maire de Montréal, Jean Drapeau ; le premier ministre du Canada, Lester B. Pearson ; son homologue provincial, Daniel Johnson ; et le gouverneur général, Roland Michener, assistent aux cérémonies de clôture de l’Exposition universelle de Montréal (Expo 67). Au cours des 185 jours de l’Exposition, plus de 50 000 000 de visiteurs ont pénétré sur le site, un record.

Anniversaires

Photo courtoisie

Lance Stroll (photo), pilote québécois de Formule 1 (chez Aston Martin), 24 ans... Jessica Dubé, ex-patineuse artistique québécoise, 35 ans... Winona Ryder, actrice américaine, 51 ans... Kate Jackson, actrice télé (Drôles de dames), 74 ans... Claude Brochu, président des Expos de Montréal (1986-98) 78 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 octobre 2020 : Travis Roy (photo), 45 ans, auteur et philanthrope paralysé à la suite d’une chute 11 secondes seulement après le début de sa première présence au hockey universitaire américain en 1995... 2019 : John Witherspoon, 77 ans, acteur américain qui a joué dans une quarantaine de films...