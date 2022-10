Un début de week-end encore ensoleillé pour le Québec

La journée de samedi sera ensoleillée dans la grande majorité du Québec, avec des températures maximales de 14 degrés Celsius pour la région métropolitaine de Montréal.

Les températures dans l’ouest du Québec atteindront en moyenne les 12 degrés au plus chaud de la journée, à l’exception de la région métropolitaine de Montréal, dont le mercure pourrait atteindre les 14 degrés Celsius.

Les températures minimales oscilleront entre -5 pour les Laurentides et 5 pour la région métropolitaine de Montréal. L’Abitibi-Témiscamingue restera dans la moyenne avec des températures minimales de 2 degrés et des températures maximales de 12 degrés Celsius.

Le mercure ne dépassera pas les 12 degrés à l’est du Québec, mais les températures minimales seront plus clémentes et ne passeront pas en dessous des 6 degrés Celsius.

L’île d'Anticosti connaîtra un mercure stable autour des 7 degrés tout au long de la journée.

Le centre du Québec atteindra en moyenne 11 degrés Celsius au plus chaud de la journée, excepté la Ville de Québec qui ne dépassera pas les 9 degrés.

À l’inverse, les températures minimales se promèneront autour de 0, excepté en Estrie où le mercure pourrait atteindre -4 degrés dans la nuit. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait connaître des températures comprises entre 4 et 12 degrés pour la journée de samedi.

Le nord et l’extrême nord du Québec feront de nouveau exception avec des nuages et de la pluie, voire quelques flocons pour l’extrême nord. Les températures oscilleront entre 1 et 6 degrés pour le nord et entre 1 et 3 pour l’extrême nord.