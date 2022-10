Un DEP a changé leur vie en mieux: de conseiller financier à mécanicien de véhicules lourds

Ancien conseiller financier, Vincent Bolduc a troqué la cravate pour la salopette de travail en devenant mécanicien de véhicules lourds.

• À lire aussi: Vous pourriez gagner (beaucoup) plus cher avec un DEP qu’en allant à l’université

• À lire aussi: À 29 ans, il gagne plus de 200 000$ avec un DEP

Il fait maintenant un métier qui le passionne, sans avoir à faire de compromis sur son niveau de vie.

Le jeune homme âgé de 27 ans, qui a toujours eu de la facilité à l’école, a d’abord obtenu un baccalauréat en administration des affaires avant de travailler dans le milieu bancaire. Après deux ans et des mois de réflexion, il finit par admettre qu’il n’est peut-être pas fait pour ce boulot. «Ce n’était pas ce que je recherchais», lance celui qui a «toujours été passionné de mécanique».

Le grand saut

Il décide alors de faire «le grand saut» et s’inscrit à un DEP de mécanique de véhicules lourds routiers.

«Je me suis dit que j’allais essayer quelque chose de manuel, plutôt que d’être assis dans un bureau toute la journée. Ça fait un an que j’ai terminé mon cours et j’adore ça. C’est parfait pour moi!»

Comme nouveau diplômé dans un secteur recherché, il n’a eu aucune difficulté à se trouver un emploi.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Il gagne maintenant un bon salaire, semblable à celui qu’il avait dans le milieu bancaire, en plus de travailler de jour, du lundi au vendredi.

«J’ai autant de belles conditions que lorsque j’étais dans les banques et ça me convient vraiment. On n’est pas obligé d’aller à l’université pour bien gagner sa vie», dit-il.

Pousser ses connaissances

Avec les avancées technologiques en mécanique, ce boulot lui permet aussi de travailler autant avec ses mains qu’avec sa tête, ce qu’il apprécie particulièrement.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

«Je suis quelqu’un qui aime apprendre et dans ce domaine, on peut pousser nos connaissances aussi loin qu’on veut. On fait beaucoup de recherche d’informations, on se creuse les méninges et après, on se met les mains dans le moteur pour régler le problème, dit-il. L’important, c’est de faire ce qu’on aime.»