Un DEP a changé leur vie en mieux: sa job de poseur d’armature de béton, il «l'adore»

Laurent Aurélien a réussi à «se sortir la tête de l’eau» grâce à une formation de six mois qui a tout changé pour lui.

Le jeune homme, qui a aujourd’hui 33 ans, n’en était pourtant pas à sa première formation professionnelle.

Après avoir complété son secondaire, il commence un programme en mécanique auto, puis un autre en vente-conseil et représentation. Il travaille par la suite comme vendeur à la commission pendant quelques années, enchaîne les boulots mais sans vraiment trouver ce qu’il veut réellement faire dans la vie. «J’avais des jobs, mais rien de concret», résume-t-il.

Rattrapé par les dettes

Il tente ensuite sa chance en Alberta, mais à son retour, il est rattrapé par les dettes qu’il a cumulées en voulant maintenir un certain niveau de vie.

«Mes parents étaient inquiets, ils se demandaient comment j’allais m’en sortir», raconte-t-il.

Grâce à un programme gouvernemental, il rencontre un conseiller en orientation qui lui présente différents métiers, dont celui de poseur d’armature de béton.

Laurent n’en avait jamais entendu parler, mais la formation est courte, six mois, et les conditions d’emploi sont intéressantes. «Je me suis dit: pourquoi pas, je vais l’essayer.»

«Ma job, je l’adore»

Quatre ans après avoir obtenu son diplôme, Laurent se dit qu’il n’aurait pas pu mieux trouver.

«Ma job, je l’adore, lance-t-il. Ce n’est pas toujours facile, mais j’aime ça encore comme au jour 1. Je ne suis jamais tanné.»

Il «trippe» chaque jour à installer les barres et poutres d’acier qui servent à renforcer le béton utilisé pour différentes constructions, et il n’a plus à se préoccuper de ses problèmes d’argent, les dettes étant maintenant derrière lui.

Après avoir commencé à travailler à 34$ l’heure, il en gagne maintenant 43$. Depuis qu’il a terminé sa formation, le jeune homme a maintenant une nouvelle maison, une nouvelle auto et... trois beaux enfants.

«Ma vie a considérablement changé et c’est en bonne partie grâce à cette formation. Ces six mois ont tout changé.»