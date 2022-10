Un podium majoritairement canadien en danse sur glace

Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier sont montés sur la plus haute marche du podium en danse sur glace au Grand Prix de patinage artistique, samedi à Mississauga, et ils ont été rejoints par les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, qui ont conclu avec la médaille de bronze.

AFP

Premiers au terme de la danse rythmique, samedi, Gilles et Poirier n’ont eu aucun mal à préserver cette position pour triompher devant leurs partisans. En vertu d’un pointage final de 215,70, ils ont devancé les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson (209,18) par un peu plus de six points.

Quatrièmes après leur première routine, Lajoie et Lagha accusaient quelques centièmes de retard sur les troisièmes, les Américains Caroline Green et Michael Parsons. Ils ont été en mesure de rattraper ces points lors du programme de danse libre et ont complété l’événement avec 195,49 points, soit 1,3 de plus que Green et Parsons.