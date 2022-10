Un restaurateur forcé de fermer

La pénurie de main-d’œuvre et les délais qui s’allongent pour faire venir des renforts indispensables de l’étranger pèsent trop lourd sur un restaurateur de Charlevoix qui n’a d’autre choix que de fermer temporairement son établissement.

Cela fera un an en décembre que le propriétaire de l’Orange Bistro, à Baie-Saint-Paul, a commencé les démarches pour faire venir ces précieux travailleurs et ainsi soulager son équipe. Or, il attend toujours.

« Cette semaine, j’ai eu des nouvelles par Messenger des employés en particulier qu’on a sélectionnés. C’est encore un huit semaines [d’attente]. Mon chef m’a dit que tant qu’il ne les verra pas, il ne me croira pas », raconte Donald Duchesne dans une entrevue à TVA Nouvelles.

Une aventure à 10 000 $

À l’origine, il espérait pouvoir les accueillir en juillet dernier. Mais « la bureaucratie fédérale » et des délais de traitement pour l’émission des permis quatre fois plus longs qu’à l’habitude au Maroc, en raison de la pandémie, auraient retardé le processus.

« Le but de cette démarche-là était que l’an passé, mon équipe de cuisine [étant] poussée à bout, j’avais promis à mon chef d’aller chercher des cuisiniers [mais] je n’ai pas respecté ma parole, dû à des délais », laisse-t-il tomber.

« C’est la raison pour laquelle on se ramasse à presque un an de délai et à près de 10 000 piastres d’investissement pour trois employés », poursuit-il.

Des employés « brûlés »

Pour les employés actuels, le travail à effectifs réduits devenait difficile à supporter.

L’entrepreneur a donc pris la décision d’interrompre les activités du restaurant pour trois semaines afin de leur offrir un repos bien mérité.

« Ça brûle mes employés et à un moment donné, c’est toujours le risque de les perdre, parce qu’ils sont écœurés de ne pas avoir des horaires [de travail] normaux », dit-il.

Le restaurateur estime que les procédures pour le recrutement à l’étranger devraient être plus rapides et allégées.

Sur sa page Facebook, l’établissement précise qu’il rouvrira ses portes le 26 novembre prochain.

