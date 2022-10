Un village de la poésie franco à l’ombre du géant américain

Saint-Venant-de-Paquette – « Nous sommes devenus un village identifié à la poésie et à la survie de la langue française, à tout juste trois kilomètres des lignes américaines. Il y a un caractère symbolique que je trouve très fort. »

À première vue, rien ne laisse présager que Saint-Venant-de-Paquette, une petite localité estrienne aux portes du New Hampshire et où les réseaux cellulaires prennent congé quand on s’en approche, joue un rôle important dans la bataille pour le français en Amérique.

Selon les plus récentes données démographiques, on y dénombre 101 habitants. Selon son plus illustre concitoyen, Richard Séguin, qui y termine toutes ses tournées dans l’église transformée en salle de spectacle, ils sont 98 villageois.

Ensemble, ils ne remplissent même pas une section du Centre Bell ou du Centre Vidéotron.

C’est pourtant dans ce havre de paix et de solidarité qu’a été aménagé, à la fin des années 1990, le Sentier poétique : 14 sites répartis sur trois kilomètres, où la nature et les mots de nos grands poètes, de Clémence Desrochers à Gérald Godin en passant par les Uguay, Leclerc, Miron, Bacon, Nelligan (ils sont 56 en tout), cohabitent dans l’harmonie.

« Tranquillement, s’amuse à raconter Richard Séguin, les noms sont incorporés dans le paysage d’ici. Les gens vont dire : va porter le paillis chez Gaston Miron, laisse les bâches chez Michel Garneau. Le fait de les nommer les rend bien vivants. Après ça, des classes scolaires viennent faire de l’introduction à la poésie. Nous faisons beaucoup de lancements de livres. Nous avons une saison où on présente des spectacles à 60 personnes. Il y a du monde qui vient de façon bénévole pour nous aider à ramasser des fonds pour nos activités. Marc Hervieux, Vincent Vallières, en 25 ans, je pense qu’ils sont tous venus nous prêter main-forte. Ça nous permet d’ouvrir le café. »

Renoncer à renoncer

Le café, c’est la Maison de l’arbre, un charmant endroit qui sert de poste d’accueil où l’on peut se sustenter et acheter une œuvre d’art signée Richard Séguin lui-même.

Sur un mur, près d’une exposition de photos des dernières présentations de la Grande Nuit de la poésie, un autre événement qui fait la renommée de Saint-Venant, on a apposé la devise du coin : un village qui renonce à renoncer.

« On s’était fait dire que nous étions un village dévitalisé. Alors le maire a demandé si on avait des idées pour le relancer. J’avais proposé d’associer des poèmes à des paysages. Deux professeurs de l’Institut de technologie agroalimentaire, à Saint-Hyacinthe, sont venus nous prêter main-forte et ils ont imaginé l’ampleur de ce que pouvait être le sentier », relate Richard Séguin.

« Au départ, se souvient-il, on nous avait dit que c’était un projet qui allait durer deux ans. Nous avions contacté des gens de la politique pour savoir s’ils voulaient s’impliquer... et nous ne les avons pas attendus. Nous sommes allés nous-mêmes au front. »

Riche idée. En 2023, le Sentier poétique célébrera ses 25 ans.

Que voilà un beau pied de nez aux incrédules !

L’emprise du territoire

Lorsqu’on y pense, que la culture tienne debout un village comme Saint-Venant-de-Paquette, tombe sous le sens.

Quand il a décidé, avec sa blonde, de profiter des prix alléchants de l’immobilier pour s’y acheter une maison, au début des années 1970, Richard Séguin comptait parmi une douzaine de musiciens qui avaient élu domicile en même temps dans le village.

Les migrants de Saint-Venant, c’étaient des artistes.

Par la suite, plusieurs de ces nouveaux arrivants sont repartis en ville. Séguin a même eu un pied-à-terre à Montréal, durant sa période faste des années 1980-90, mais sans jamais quitter totalement Saint-Venant.

Aujourd’hui, il n’a plus aucune attache avec la ville et il n’hésite pas à dire qu’il n’aurait pas été le même artiste s’il n’avait pas connu la vie à la campagne.

« J’avais besoin de ça, dit-il. J’ai besoin d’être avec les gens. Je suis grégaire, j’aime être en communauté, dans un petit groupe qui participe à la même affaire. Pour moi, c’est aussi important que de partir en tournée et être en connivence avec mes musiciens. »

Ce qu’il vit à Saint-Venant se ressent inévitablement dans ses chansons.

« La culture en région, ce n’est pas comme à Montréal ou dans les grands centres. Ça interagit dans la création, ça interagit dans la façon de concevoir le cycle des saisons, le cycle des rencontres. On le sent beaucoup dans les réalisations artistiques de ceux qui sont en région, tant dans la peinture que la photographie, la littérature. Tu sens que le territoire a une emprise sur la création, tu sens que le territoire est intégré au geste même de tout ce que tu vas imaginer. Ça nourrit l’imaginaire forcément.

Richard Séguin dans les mots de ses pairs

Lors de notre entrevue, Richard Séguin a énuméré une liste d’artistes québécois de la génération actuelle qu’il admire. Ratoureux, nous sommes repartis avec cette liste de noms et leur avons demandé de nous dire ce que représente le vétéran chanteur pour eux. Quatre d’entre eux ont répondu à l’appel.



« Il passe magnifiquement à travers le temps »

– Patrice Michaud

Je me souviens, j’étais dans l’autobus au début du secondaire. Y’avait un grand en arrière, avec une veste de jean et les écouteurs jaunes de son walkman jaune constamment sur les oreilles. Un jour, j’ai osé lui demander ce qu’il écoutait. J’étais convaincu que c’était Judas Priest ou un truc du genre. Il m’a gentiment montré l’image sur la boîte de sa cassette : Aux portes du matin.

Je me suis ensuite procuré la même cassette. C’est dire que la musique de Richard me suit depuis l’adolescence. Maintenant que j’ai le privilège de le compter parmi mes amis, je constate à quel point il passe magnifiquement à travers le temps.

« Je voudrais être comme lui quand j’serai grande »

– Marie-Pierre Arthur

Petite, j’entendais mes frères jouer, show après show, J’te cherche partout. Cette chanson me fait encore l’effet d’une doudou. Ado, à son époque Aux portes du matin, c’était juste impossible à manquer, il était partout. Ma préférée à moi, c’était Chanson pour durer toujours, sur laquelle j’ai tant pleuré (pleurer pour ne pas déborder).

Après, la vraie rencontre. Il est arrivé à Petite-Vallée comme parrain des artistes du festival. J’ai vu cet homme aimer les autres d’une façon que je n’avais jamais vue encore. Avec tant de considération. Tout le monde au même niveau.

Je l’ai côtoyé plus tard pendant que je pensais à écrire mon premier disque. Son regard sur ma musique était si tendre. Je n’oublierai jamais. Maintenant, ses nouvelles chansons sont toujours empreintes de beauté, de son regard sur la vie, tout ce qui me touche encore. Je voudrais être comme lui quand j’serai grande.

« Il est la forêt qui fait respirer la chanson »

– Ingrid St-Pierre

Pour moi, Richard Séguin est beaucoup plus qu’un monument dans le paysage de notre chanson québécoise. Richard Séguin est un paysage à lui seul. L’arborescence de sa poésie traverse les années et nous raconte depuis 50 ans. Il est la forêt qui fait respirer la chanson.

Au-delà de ma rencontre avec son œuvre estampillée à ma vie depuis ma tendre enfance, c’est l’humain que je découvre, il y a de cela quelques années, lors du spectacle de la Fête nationale sur les plaines d’Abraham.

Richard, solaire et généreux. Richard, à l’écoute, bienveillant. Richard qui sait toujours me faire sentir que le moment qu’il passe avec moi est important. Peu importe le moment. Richard qui demande comment ça va ? Mais pour de vrai, de vrai. Avec le regard doux de celui qui s’intéresse vraiment à la réponse.

Richard fait partie de ceux qui brillent en illuminant les autres autour.

« Authentique, beau et charismatique »

– Émile Bilodeau

Richard est un homme authentique, beau et charismatique. C’est un artiste qui sait aussi bien manier sa voix que sa guitare. De plus, il sait écrire des chansons de haut niveau, et ce depuis longtemps.

Je me rappelle avoir écouté une entrevue que Richard Séguin donnait à la télévision. C’était Patrice Bélanger de Sucré salé qui lui demandait à quel artiste de la chanson M. Séguin voudrait laisser sa guitare à titre de successeur. J’étais très honoré d’entendre mon nom sortir de sa bouche à ce moment-là. Il sera passeur cet été au festival de Petite-Vallée, ce qui fait foi de l’importance qu’il accorde à la relève et à l’acte de la transition du flambeau de la chanson québécoise. Je crois que l’histoire de la musique francophone au Québec est intimement liée à ce symbole de la passation. Il me fait plaisir d’hériter de tout ce que mes mentors ont mis sur pied. Merci Richard Séguin !