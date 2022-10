Une Halloween pour les petits

À l’Halloween, la plupart des pré-adolescents et des ados carburent aux sueurs froides et aux sensations fortes. Toutefois, il en va généralement autrement des tout-petits qui se tiennent souvent loin de tout ce qui rime avec horreur. Heureusement, la télé qui souligne la fête du 31 octobre n’est pas composée que d’hémoglobine et de moments suffocants ; il y a aussi de charmants rendez-vous pour les enfants qui veulent simplement célébrer... et rire.

En voici quelques preuves.

Mickey et la légende des deux sorcières

La célèbre Minnie a plus d’un tour dans son sac. Mais celui de provoquer la trouille chez les téléspectateurs n’en fait pas partie. Même chose pour la populaire Daisy. Dans cet épisode longue durée de 49 minutes, les deux grandes amies doivent réussir quatre épreuves afin de décrocher le diplôme qui fera d’elles de vraies sorcières. Encore une fois, la coopération sera la clé de leur succès.

► Sur Disney+

La Pat’Patrouille : le bateau fantôme

Au nombre de missions qu’ils accomplissent et d’aventures auxquelles ils prennent part, les chiens de Ryder n’allaient surtout pas rater l’occasion de prendre part à une soirée d’Halloween. Dans cet épisode de la toute première saison, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, car l’embarcation de l’unique Capitaine Turbot semble possédée... Évidemment, Chase, Marcus, Ruben, Zuma, Rocky et Stella sont là pour ramener l’ordre en mer.

► Sur Netflix

Abby Hatcher: le premier Halloween des Fuzzly

Abby Hatcher est une fillette déterminée à aider ses mignons copains appelés Fuzzly, des créatures très émotives, à tirer le meilleur des aventures dans lesquelles ils s’embarquent quotidiennement. Elle souhaite faire des pensionnaires particuliers de son hôtel des êtres meilleurs, même quand Otis disparaît alors que toute la bande s’affaire à ramasser des bonbons dans le quartier. Mais pas de panique : Abby Hatcher est sur le coup.

► Sur video.telequebec.tv

Spécial Halloween - Dino et Dina apprennent à faire des citrouilles

Difficile de trouver plus curieux que Dino, un bébé dinosaure qui a soif d’apprendre et qui est toujours prêt à s’amuser. Dans le dernier rendez-vous de sa première saison, l’attachant animal retrouve sa partenaire de jeu Dina pour célébrer à sa façon la fête des bonbons et des déguisements. Il est temps pour lui de découvrir une nouvelle façon d’exprimer sa créativité et de charmer une fois de plus les tout-petits.

► Sur Amazon Prime Video

Super mini monstres sauvent l’Halloween

On ne peut leur enlever le fait qu’ils sont des monstres. Or, ça ne veut pas dire pour autant qu’ils prennent plaisir à semer la terreur autour d’eux. Au contraire. Ayant hérité d’une puissance extraordinaire comme celle de leurs parents, ils développent plutôt leurs habiletés hors du commun en groupe et s’amusent à rendre le monde plus agréable, comme lorsqu’ils décident que leurs voisins méritent que la tradition de la fin du mois d’octobre soit de nouveau respectée.

► Sur ici.radio-canada.ca/jeunesse