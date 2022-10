Une renationalisation tranquille?

Au scrutin électoral du 3 octobre dernier, les derniers votes francophones accordés aux libéraux en 2018 se sont transférés massivement vers la CAQ. En Gaspésie, c’est la raison pourquoi la députée sortante du Parti Québécois, Mégane Perry Melançon, a dû céder son siège au candidat caquiste malgré une augmentation du nombre de voix qui lui était attribué.

Ainsi, en 2022, le PLQ est devenu un parti vidé de son électorat francophone et essentiellement appuyé par les communautés anglophones et allophones du Grand Montréal. Il n’est pas impossible que ce parti reconnecte un jour avec le Québec français, mais à moyen terme, avec le credo « anti-identité » de Dominique Anglade, cette reconnexion ne se fera pas demain matin.

« Voter rouge »

Ainsi donc nous voilà devant une situation particulière : un segment important de la population qui était habitué de voter « rouge » depuis des lustres a soudainement dérogé de ses habitudes électorales pour se déplacer vers le parti de gouvernement. Pourtant, la CAQ ne correspond pas exactement au PLQ traditionnel. Ce parti est composé d’un nombre non négligeable de souverainistes et fait la promotion de mesures identitaires bien plus fortes que sous les ères Charest et Couillard. Comment expliquer que cet électorat traditionnellement rouge se permette maintenant de déroger à certaines grandes lignes d’hier?

D’abord, tentons de cerner la psychologie de ce segment de la population. S’il votait rouge dans les années 1980 à 2010, c’est parce qu’il croyait que l’économie passait avant les aventures référendaires et les batailles identitaires. Robert Bourassa, Jean Charest et Philippe Couillard passaient pour des hommes qui savaient gérer les finances publiques avec responsabilité. Avec eux, on pouvait se dire que l’économie irait bien et qu’il y aurait des emplois pour tout le monde. Dans cet ordre d’idées, la souveraineté le rebutait, car elle lui paraissait comme un projet téméraire, imprudent, en plus de rompre avec le sentiment d’appartenir au Canada, un grand pays qui rayonne dans le monde.

Conservateurs pragmatiques

Les rouges traditionnels du Québec français sont fondamentalement des conservateurs. Leur fédéralisme témoigne à la fois d’un attachement sincère au Canada et d’une couardise propre au colonisé. Ils placent l’économie comme priorité car ils viennent d’un temps où le Québec connaissait un chômage important, d’autant plus que l’émancipation économique nationale était récente.

Ajoutons à cette psychologie des traits propres à un Québec pragmatique à l’excès, qui voit dans le combat national et dans toute forme d’émancipation des pertes de temps nuisibles aux vraies priorités économiques.

Cela dit, ces conservateurs pragmatiques sont aussi des gens attachés à un certain gros bon sens. Le wokisme ne leur dit rien qui vaille. Ils ne comprennent pas pourquoi des vagues de clandestins sont autorisés à passer chaque jour par le chemin Roxham. À Montréal, là où tout se passe de plus en plus en anglais, ils ont le sentiment de ne plus être chez eux. Certains phénomènes de l’actualité relatifs à l’identité suscitent leur colère. Ils veulent de la laïcité de l’État pour que le Québec mette son pied à terre sur ses valeurs nationales.

Chaque jour, leur colère gronde et augmente davantage, à la manière d’une tempête qui envoie ses premiers nuages menaçants. Cette colère fait le constat d’un dysfonctionnement des institutions, mais aussi, et bien plus profondément, d’un sentiment de dépossession identitaire. Malheureusement, le conservateur pragmatique est bien souvent peu conscient du rôle du régime canadien dans les malheurs qui frappent la nation. Il n’a pas l’habitude de penser dans les catégories du conflit national : son pragmatisme lui fait dire que les fonctionnaires ne font pas leur boulot, que c’est la faute d’un premier ministre qui devrait être remplacé. Il ne voit pas que quelque chose cloche au cœur même de l’idéologie du régime.

Et pourtant, plus le temps passe, plus il comprend peu à peu certaines choses. Le Canada qu’il défendait il y a encore peu lui devient étranger. Il ne se reconnaît plus dans ce pays auquel il croyait être un fier citoyen. Les anglophones retrouvent l’arrogance du conquérant triomphant. Il prend les visages de Michael Rousseau, Shachi Kurl, Amir Attaran.

Ils ne parlent pas français et ne comptent pas l’apprendre. Ils nous traitent de racistes et ne cachent pas leur mépris le plus total. Pourquoi les frogs ne rentrent-ils pas dans le rang? Pourquoi ne veulent-ils pas du Canada multiculturel et inclusif? Ces attitudes, le Québécois autrefois libéral ne les tolère plus.

Le Québec national

L’appui à la CAQ permet de traduire cette colère sourde par une réaffirmation du Québec national. François Legault paraît pour un homme connecté au peuple, sérieux en économie et fier des valeurs nationales. En pratique, il y a évidemment un écart entre l’image nationaliste de la CAQ et les actions concrètes qui demeurent toujours anémiques. Mais la présence de François Legault et d’une équipe de nationalistes connectés au peuple permet peut-être d’accompagner nos conservateurs anciennement fédéralistes vers l’idée que l’indépendance n’est peut-être pas une idée si mauvaise que cela, si elle a pour but de garantir la survie de l’identité québécoise.

Plus généralement, dans la population, la domination de la CAQ dans la politique québécoise permet peut-être une forme de renationalisation tranquille. Les Québécois comprennent à nouveau qu’ils forment une nation vulnérable, menacée de tous les instants par l’assimilation et la submersion migratoire.

Ajoutons que les actions du Parti Québécois actuel, qui prône de plus en plus un nationalisme décomplexé, contribuent à la prise de conscience collective.

Cette renationalisation tranquille, si elle a bien lieu, court le risque de se dégonfler si la classe politique n’ose pas être au rendez-vous dans l’affirmation concrète du Québec national. Les gestes symboliques devront se transformer en gestes d’affirmation, puis éventuellement en gestes de rupture. Le segment conservateur de la population proteste dans l’ombre sans initier les grands combats : c’est aux élites politiques de faire preuve d’audace pour pousser le peuple vers des actions courageuses.

Philippe Lorange, Étudiant à la maîtrise en sociologie à l’UQÀM