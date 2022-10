«C’est un génie»: à moins de 30 ans, ce réalisateur-arrangeur collabore avec plusieurs artistes d'ici

Il n’a pas encore 30 ans et pourtant, le nom de Connor Seidel est sur les lèvres (et dans les brochures d’albums) de bon nombre d’artistes populaires. Du travail sur le nouvel album des sœurs Boulay à celui sur les prochains opus de Half Moon Run et de Bobby Bazini (tous deux prévus pour 2023), le réalisateur-arrangeur se plaît à extirper la beauté créative de chacune de ses belles rencontres.

Connor Seidel est né dans l’ouest anglophone de l’île de Montréal, parle allemand, anglais et de plus en plus français, et est l’instigateur du superbe album 1969, lancé en avril dernier (un disque compilation de succès de la fin des années 1960 revisités par 13 artistes d’ici, dont Ariane Moffatt, Safia Nolin, Louis-Jean Cormier, Elisapie et Matt Holubowski).

Bâtir une communauté

Pour qui s’intéresse un tant soit peu à l’univers de la musique indie, folk et même un peu pop québécoise, le lien avec Connor Seidel se fait de plus en plus naturellement. Au fil des conversations ou des entrevues avec les artistes qui le côtoient (ou qui souhaiteraient le côtoyer) notamment, et de tous les éloges qui lui sont adressés.

« C’est un génie », ont décrété au Journal les sœurs Boulay qui ont travaillé avec lui pour leurs deux derniers albums, dont Échapper à la nuit, le petit dernier.

Même son de cloche chez le chanteur Jason Bajada qui a fait confiance au flair de Seidel pour coréaliser sa plus récente offre musicale, Crushed Grapes.

«Je suis fier de l’album 1969 qui a été, je crois, un bâtisseur de communauté, explique le principal intéressé. Les gars de Half Moon Run et les sœurs Boulay ont pu se rencontrer, alors que chacun évoluait un peu dans son coin avant, ce qui était dommage, car ce sont tous des gens qui comme moi, sont ouverts d’esprit, humbles et prêts à explorer.»

Voilà ce qui fait la force de Connor Seidel – outre son talent évident, son intuition et sa soif incessante de pousser l’exploration plus loin : son ardent désir de jouer les entremetteurs et de faire partie d’une communauté. Le tout en faisant ce qu’il aime le plus au monde : créer et se dépasser.

Faire briller les artistes

De son premier studio improvisé dans la maison de ses parents à l’âge de 14 ans à sa rencontre déterminante avec le musicien Matt Holubowski dans un bar lorsqu’il avait 19 ans (et avec qui il a enregistré son premier album dans le même studio), Connor Seidel en a fait du chemin. Il a rapidement cumulé les rencontres et les projets avec de populaires artistes québécois, dont Charlotte Cardin pour l’album Phoenix, The Franklin Electric pour l’extrait Answer, Alicia Moffet pour Better Day et Grow de Sam Tucker.

C’est d’ailleurs à leur contact qu’il a décidé, avec grand plaisir, de peaufiner son français ainsi que sa culture musicale québécoise (pour la découverte de Robert Charlebois et des autres géants de la chanson québécoise, il remercie les sœurs Boulay).

«Il est important pour moi de pouvoir parler français et de comprendre les chansons des artistes francophones avec qui je travaille, confie-t-il. Encore plus avec des filles comme les sœurs Boulay pour qui l’important est justement le message et les opinions. Et puis l’échange entre l’anglais et le français, les deux visions, est aussi intéressant.»

L’artiste – qui travaille doucement sur de la musique de courts documentaires, de séries et de films – se voit comme un guide et un ami privilégiant le côté old school de la production. Il croit que c’est son aisance à aller vers les gens et à se fondre dans chaque projet qui font de lui un producteur demandé qui ne fait pas que passer dans la vie des artistes qu’il rencontre.

«Je veux créer des connexions humaines et faire briller les artistes, dit celui qui partage un joli studio dans les Laurentides avec le directeur musical David Lafleche. J’aime discuter et avoir des conversations avec eux, parler de leurs rêves, de leurs histoires, de leurs textes. Ce que j’aime, c’est d’essayer d’être en fusion avec les artistes, tout en suivant le courant. Et je donne toujours tout ce que j’ai.»