Violence conjugale: des ressources pour tendre la main aux femmes immigrantes

Un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale cherche des moyens pour répondre toujours plus à la demande, notamment celle des femmes immigrantes qui devient de plus en plus importante au Québec.

La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes s’occupe de 36 maisons de première étape et 23 résidences de deuxième étape à travers le Québec.

Victimes de leur succès, ces résidences pour les femmes en situation de violence conjugale sont souvent complètes, mais un récent rehaussement de leur financement par Québec permet d’entrevoir l’ouverture de nouvelles places.

«Les femmes appellent beaucoup plus rapidement pour avoir des informations, pour avoir de l’aide, mais il faut être capable de répondre à la demande», a souligné Manon Monastesse, directrice générale de la Fédération, en entrevue à l’Agence QMI.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Parmi cette demande se retrouve celle des femmes immigrantes. «On reçoit des femmes de 125 pays, alors c’est quelque chose d’important et pas seulement à Montréal, dans les régions aussi», a expliqué Mme Monastesse.

S’il n’est pas nécessairement plus difficile pour une femme immigrante de demander de l’aide, certaines embûches supplémentaires peuvent malheureusement se retrouver sur leur chemin.

«Venir dans une maison d’hébergement, quitter un conjoint qui est violent, ça veut aussi dire mettre fin à des liens avec sa communauté, et ça c’est un lourd prix à payer», a précisé la directrice générale.

Une dizaine de maisons d’hébergement de la province accueille principalement des femmes immigrantes de première génération. Afin de faciliter le dialogue, la Fédération mise sur des intervenants qui parlent plusieurs langues, mais aussi sur des interprètes, un accès qui est parfois très coûteux.

La Fédération ne lésine cependant pas sur les moyens pour tenter de rejoindre ces femmes entre lancement de campagnes, tissage de liens avec les communautés, ou encore formation des agents du ministère de l’Immigration, Francisation et Intégration Québec.

«On fait une percée, mais c’est très inquiétant, pour celles qui arrivent à sortir de leur situation, il y en a plusieurs autres qu’on n’arrive pas à joindre», a rappelé Mme Monastesse.

Un processus judiciaire parfois plus complexe

Si SOS Violence conjugale et les maisons d’hébergements sont les premières ressources pour les femmes victimes de violence conjugale, les avocats arrivent assez rapidement dans le portrait.

Et pour les femmes immigrantes, le parcours judiciaire peut parfois être plus difficile, selon Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop.

«Ce sont des dossiers qui juridiquement peuvent être plus complexes, entre autres lorsque la personne victime ou encore l’auteur de l’agression sont dans une situation migratoire précaire et sont à risque de déportation», a-t-elle indiqué.

«Des fois ces personnes-là n’ont pas accès à tous les outils de protection qu’on retrouve dans le système de justice criminel, par exemple une ordonnance de protection».

«Fenêtres sur l’horreur»: une campagne pour parler de violence conjugale

À l’approche d’Halloween, La Maison grise, une ressource d’hébergement, a sorti une campagne mettant en image des scènes de violence conjugale qui peuvent avoir lieu à la maison afin de sensibiliser les Québécois à la cause.

PHOTO COURTOISIE MAISON GRISE

«En juxtaposant ces scènes de violence conjugale avec des décorations d'Halloween terrifiantes, nous espérons sensibiliser le grand public sur les vraies horreurs qui passent sous silence», a expliqué Nathalie Lamarche, directrice générale de La Maison grise.

Pour Mme Monastesse, il s’agit surtout de montrer que ces scènes sont malheureusement loin d’être une fiction pour plusieurs femmes, alors qu’une femme est tuée tous les deux jours par un conjoint ou un ex-conjoint au Canada.

Si vous êtes victime de violence conjugale, contactez SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 ou consultez le https://sosviolenceconjugale.ca/fr.