Voici 13 séries à faire frémir pour l'Halloween

Des séries de meurtres et d’affaires étranges, il en pullule sur les plateformes. Le suspense et l’horreur génèrent de l’écoute. Si les exemples québécois sont peu nombreux, les Ryan Murphy, Mike Flannagan et compagnie gâtent les plus assidus au genre. En ce week-end d’Halloween, voici quelques suggestions à mettre au menu.

Dahmer

Photo courtoisie, Netflix

C’est une histoire d’horreur sans nom. D’autant plus que c’est une histoire vraie. Jeffrey Dahmer est un tueur en série célèbre. On l’a surnommé le monstre de Milwaukee. Il a tué 17 jeunes hommes, les a démembrés et aurait même dévoré certains de leurs organes. S’il était issu de l’esprit fertile de Ryan Murphy, on saluerait peut-être le déséquilibre horrible d’un tel personnage. Mais certains se questionnent plutôt sur la pertinence et la décence de le ramener dans l’actualité. Depuis sa sortie il y a trois semaines, la série, souvent aux images difficiles, trône au palmarès de popularité.

►Disponible sur Netflix

Leçon de survie

(All of Us Are Dead)

Photo courtoisie, Netflix

Les séries sud-coréennes se démarquent depuis quelque temps. Nous voici dans une histoire de zombies. Une épidémie déclenchée dans un laboratoire oblige les étudiants d’un collège très en vue à s’y isoler. Ici, le gore côtoie la critique sociale à laquelle les créateurs font une jambette. Tous les éléments sont présents pour attirer les foules de partout sur la planète.

►Disponible sur Netflix

Entretien avec le vampire

(Interview with the Vampire)

Photo courtoisie, Prime

Ce classique d’Anne Rice, immense succès littéraire puis porté au cinéma avec Brad Pitt et Tom Cruise, trouve maintenant sa version télévisuelle et prouve qu’elle est plus qu’actuelle. La preuve : Lestat de Lioncourt est bisexuel alors que Louis est homosexuel. On comprendra que la série est aussi beaucoup plus charnelle. Il est question d’homophobie, de racisme, aussi, et de masculinité toxique. Le journaliste Daniel Molloy, lui, a vieilli. Il se laisse moins impressionner. Et c’est dans le luxe de Dubaï qu’il va mener sa grande entrevue.

►Disponible sur Amazon Prime

The Midnight Club

Photo courtoisie, Netflix

Nouveau maître de l’horreur, Mike Flanagan (La dernière demeure des Hill) nous entraîne dans un hôpital au milieu des années 1990 où vivent de jeunes adultes malades. Huit d’entre eux se donnent rendez-vous chaque soir à minuit dans la bibliothèque où ils se racontent des histoires de peur. C’est là qu’ils font un pacte. Et c’est aussi là qu’ils peuvent entendre ceux qui ont péri avant eux.

►Disponible sur Netflix

From

Photo courtoisie, Prime

Nous sommes au cœur des États-Unis, dans une petite ville qui emprisonne ses habitants. La forêt abrite des créatures horrifiantes lorsque le jour tombe et force tout un chacun à se terrer. La famille Matthews s’y trouve et toutes ses tentatives de quitter la ville la ramène en boucle sur la même route.

►Disponible sur Amazon Prime

Piégés

Photo courtoisie, Eric Myre

On doit cette série étrange et parfois insoutenable au réalisateur Yannick Savard. On y suit des individus qui ont été enlevés pour être séquestrés et torturés. Ils devront découvrir ce qu’ils ont en commun. Une série aussi originale qu’atypique.

►Disponible sur Club illico

Chucky

Photo courtoisie, Crave

Qui ne connaît pas Chucky, la célèbre poupée sadique et meurtrière ? Trouvée dans un grenier, la poupée continue à faire des ravages au sein d’un groupe d’adolescents. Alors qu’une série de meurtres sévit, le petit démon réussit à convaincre les jeunes, un à la fois, qu’ils sont responsables de ces morts. Le créateur Don Mancini tire toujours les ficelles. Une saison 2 vient de sortir aux États-Unis et reste encore inédite chez nous.

►Saison 1 disponible sur Crave

Let the Right One In

Photo courtoisie, Crave

Adaptée d’un roman à succès suédois, cette série suit le quotidien d’Eleanor, une fille qui stagne à 12 ans après avoir été transformée en vampire, et de son père. Ils ont parcouru le monde à la recherche d’un remède avant de s’arrêter à New York où la jeune fille ne sort que la nuit.

►Disponible sur Crave

Lac-Noir

Photo courtoisie, Club illico

Nous n’avons pas souvent des séries québécoises dites de genre, en voici une. Appelée en renfort à la suite de la disparition d’un policier, une enquêtrice se retrouve avec son fils dans une petite municipalité qui semble taire un mystérieux secret. Réalisée par Frédérick D’Amour avec Mélissa Désormeaux-Poulin.

► Disponible sur Club illico

The Watcher

Photo courtoisie, Netflix

Et si vous étiez constamment observés alors que vous êtes tranquillement dans le confort de votre maison ? C’est la prémisse de cette autre nouvelle série du prolifique Ryan Murphy. Une famille new-yorkaise s’installe dans une luxueuse demeure de banlieue. La tension monte lorsqu’elle se met à recevoir des lettres de quelqu’un qui dit les observer. Plus le temps avance, plus des détails intrusifs meublent les missives. Alors que tous les voisins ont un air étrange, elle cherchera à trouver qui s’acharne sur son sort. Avec Naomi Watts, Bobby Cannavale et Jennifer Coolidge, la série connaît actuellement un beau succès.

►Disponible sur Netflix

Servant –La domestique

(Servant)

Photo courtoisie, Apple+

Série produite par M. Night Shyamalan qui en est à sa saison 3. Après avoir perdu son enfant, une femme s’attache à une poupée thérapeutique. Elle embauche une nounou pour s’occuper du « petit ». S’il s’inquiète d’abord de la santé mentale de sa douce, c’est plutôt la gardienne qui va se révéler troublante.

► Disponible sur Apple +

Patrick Senécal présente

Photo d’archives

Il est notre maître de l’horreur à nous. En clin d’œil à Hitchcock, l’auteur présente chacune des histoires troublantes de sa série anthologique. Réalisé par Stéphane Lapointe, chaque épisode a sa couleur. Parfois gore, d’autres fois purement déroutant psychologiquement, on y fait place à l’occasion à l’humour noir ou au fantastique. D’une voisine célibataire en passant par une audition qui tourne mal, il y en a pour tous. Deux saisons sont disponibles.

►Disponible sur Club illico

Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro

(Cabinet of Curiosities)

Photo courtoisie, Netflix

Série du maître Guillermo del Toro. On le retrouve d’ailleurs en introduction comme le faisait Hitchcock. Chacun des huit épisodes de cette série anthologique est mené par un réalisateur différent. Les deux premiers viennent d’être déposés juste à temps pour un week-end de peur. L’épisode 1 met en lumière un ex-soldat qui cherche à gagner de l’argent en rachetant des mini-entrepôts pour en revendre le contenu. L’épisode 2 nous amène dans un cimetière où les rats dépouillent les cadavres.

►Disponible sur Netflix