En cavale, il tente de tirer sur 2 policiers et 3 ambulanciers

Un Québécois en cavale a failli créer un bain de sang en tirant vers deux policiers et trois ambulanciers de la Colombie-Britannique qui tentaient de lui venir en aide la semaine dernière.

«Ils ont eu beaucoup de chance de ne pas être atteints par une balle quand il a sorti son fusil soudainement», lance Mike Wicentowich, un sergent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la ville de Trail.

C’est dans cette petite municipalité de 7700 habitants, située à quelques kilomètres de la frontière canado-américaine, que deux de ses agents ont été appelés pour aller maîtriser le Québécois Francis Paradis le 25 octobre dernier.

Photo tirée de Facebook, Adnap Panda

«La GRC a été contactée vers minuit à propos d’un homme au comportement erratique. Il essayait de s’introduire dans une station d’ambulance à Trail. Deux policiers se sont rendus sur place. Jusque là, c’était normal», explique au Journal le sergent Wicentowich.

Échappé belle

Les agents ont ensuite repéré Francis Paradis, 29 ans, dans un coin sombre à l’extérieur de la station d’ambulance. Pendant ce temps, trois ambulanciers paramédicaux se tenaient à l’écart et observaient l’intervention.

Photo tirée de Facebook, Adnap Panda

«Ils croyaient devoir le ramener à l’hôpital situé à proximité, comme ils ont l’habitude de le faire avec certains patients. M. Paradis avait toutefois une couverture d’hôpital sur lui. Quand les policiers se sont mis à lui parler, il a enlevé la couverture subitement et a montré son fusil», raconte Mike Wicentowich.

Le Québécois s’est aussitôt mis à tirer plusieurs balles en direction des deux policiers et des trois ambulanciers. Par miracle, personne n’a été atteint. «Nos agents étaient suffisamment près de lui pour utiliser une arme à impulsion dans le but de maîtriser l’homme physiquement. Il a été arrêté sur-le-champ», indique le sergent.

Photo tirée de Facebook, Adnap Panda

Francis Paradis est donc maintenu en détention jusqu’à sa comparution le 2 novembre devant un tribunal de la Colombie-Britannique. Il fait face à cinq chefs d’accusation, dont décharge d’une arme à feu, possession d’une arme à feu en contravention d'une ordonnance et agression armée.

«Il a aussi eu un accident avec son véhicule quelques heures plus tôt. C’est la raison pour laquelle il a été amené à l’hôpital et s’est retrouvé dans cette situation. On ne connaît pas encore toutes les circonstances de cette affaire parce qu’il ne nous répond pas vraiment», mentionne M. Wicentowich.

Photo tirée de Facebook, Adnap Panda

Il aurait fui le Québec

Selon nos informations, le Québécois de 29 ans habite à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, en Montérégie. Un mandat d’arrestation a été déposé contre lui le 19 octobre dernier pour des accusations en lien avec une agression armée sur une femme.

Lisa Pasin

mairesse de Trail

Francis Paradis aurait été en cavale depuis quelques jours avant de semer l’émoi en Colombie-Britannique. La mairesse de Trail, Lisa Pasin, avoue qu’elle n’avait jamais vu un événement aussi violent dans sa ville.

«J'espère vraiment que c'est un signal d'alarme pour la province et le fédéral. Nous avons besoin de plus de fonds pour la GRC, les ambulances, nos travailleurs de la santé et les personnes qui ont des problèmes de santé mentale», conclut Mme Pasin.

Le Journal a tenté samedi de joindre les membres de la famille de Francis Paradis, mais nos demandes d’entrevue ont été déclinées ou ignorées.

Mort en se battant

Photo tirée de Facebook, Adnap Panda

Il ne s’agit pas de la première fois que le Québécois de 29 ans est accusé au criminel. En 2020, il a été reconnu coupable d’homicide involontaire.

Francis Paradis a en effet été impliqué dans le décès de Philippe Lareau, survenu en août 2018. À l’époque, une bagarre entre les deux hommes avait mal viré au Bar Le Petit Laurier situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.

M. Lareau avait été blessé à la tête. Il est mort une semaine plus tard à l’hôpital. M. Paradis a par la suite été reconnu coupable d’homicide involontaire en février 2020 et a été condamné à une peine de 11 mois de prison.

– Avec Antoine Lacroix