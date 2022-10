Encore un espion russe qui se sert du Canada

Un espion russe actuellement détenu en Norvège a passé des années au Canada pour se forger une identité de chercheur universitaire. Le prétendu Brésilien José Assis Giammaria a été arrêté par la sécurité norvégienne, alors qu’il travaillait à l'Université de Tromso, dans le nord du pays. Des chercheurs de cette université conseillent le gouvernement d’Oslo sur sa politique de défense de l'Arctique.

Le procureur norvégien l’a identifié comme Mikhaïl Mikouchine, un officier supérieur du renseignement militaire russe (GRU). Il nie toutes les accusations. Christo Grozev, un chercheur pour le média d'investigation réputé Bellingcat, a découvert qu'avant d'obtenir sa fausse identité au Brésil, Mikouchine avait une adresse dans le complexe d'habitation de l'académie du GRU à Moscou, ce qui laisserait supposer qu’il détient au moins le grade de colonel dans l’organisation.

Photo: Christo Grozev/Bellingcat

Après avoir établi sa fausse identité au Brésil pendant des années, Mikouchine s’est établi au Canada, où l'Université Carleton d'Ottawa lui a décerné en 2015 un baccalauréat en sciences politiques. Il a ensuite obtenu une maîtrise en études stratégiques à l'Université de Calgary, se spécialisant dans les processus de prise de décision militaire et sécuritaire.

Pour établir sa crédibilité universitaire, l’espion avait eu la témérité de publier en 2019 un article sur la nécessité d'une base navale permanente canadienne dans l'Arctique, arguant qu’Ottawa devait faire comme la Russie.

Le GRU accumule les échecs

La Norvège est en alerte de sécurité élevée après le sabotage le mois dernier des oléoducs Nord Stream en mer Baltique. Ce pays, désormais le plus grand fournisseur de gaz d'Europe occidentale, partage 200 km de frontière avec la Russie. Une dizaine de Russes y ont été arrêtés récemment pour avoir pris des photos de sites cruciaux à l’aide de drones.

Des agents du GRU ont été impliqués dans plusieurs affaires retentissantes ces dernières années, dont la tentative d'empoisonnement à Salisbury, au Royaume-Uni, de l’espion russe et transfuge Sergueï Skripal. En juin, les services de sécurité néerlandais ont révélé qu'un espion russe avait tenté sans succès d'obtenir un stage à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye en utilisant la fausse identité brésilienne qu'il s'était forgée pendant plus de dix ans. En août, une autre espionne du GRU – qui était en service en tant que créatrice de bijoux péruvienne – a été démasquée en Italie, où elle faisait la fête avec des membres du personnel de l'OTAN basé à Naples.

Le Canada, nid d’espions russes

J’ai consacré plusieurs textes et une série de balados à l’espionnage russe au Canada. Le pays est depuis longtemps un site de prédilection pour les programmes soviétiques et russes visant à créer de fausses identités pour des «clandestins», des agents qui exercent leur fonction sans couverture diplomatique.

Même depuis l’effondrement de l’URSS, le GRU et le SVR (service secret civil) se servent du Canada dans le but d'établir des biographies fictives – des «légendes», dans l’argot du renseignement – pour leurs agents secrets. Je me demande combien d’entre eux vivent actuellement parmi nous.

Au Canada, lorsqu’on identifie des agents illégaux russes avec une fausse identité, on ne fait que les expulser. C’est probablement ce que vont faire les Norvégiens avec Mikouchine.