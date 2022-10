Framber Valdez porté par la présence de son père

Si Framber Valdez a offert une excellente sortie aux Astros de Houston lors du deuxième match de la Série mondiale, c’est un peu grâce à son père, qui a vaincu sa peur des avions pour voir son fils à l’œuvre une première fois.

• À lire aussi: Troisième titre en trois semaines pour Félix

• À lire aussi: Carey Price: 31 millions de raisons de ne pas annoncer sa retraite

Valdez n’a donné qu’un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et un tiers pour mériter sa deuxième victoire des éliminatoires, samedi. Celle-ci permettait au club texan de créer l’égalité 1-1 contre les Phillies de Philadelphie. Il montre une excellente moyenne de points mérités de 1,42 en trois parties jusqu’ici.

À ses yeux, la présence de son père dans les estrades, venu de sa République dominicaine natale pour l’appuyer, a certainement eu un impact sur sa performance.

«Je suis très fier d'avoir mon père ici; il ne voulait pas venir au début parce qu'il avait peur de prendre l’avion, a révélé Valdez en point de presse après le match, selon des propos rapportés par le site officiel des ligues majeures. Ma mère, c'est une autre chose. C'est sa deuxième année ici. Elle ne craint pas de prendre l’avion.»

«Mais, oui, avoir mon père ici me donne un peu plus de force. Il a l'habitude de me voir lancer à la télé, de voir des gars comme [Jose] Altuve, [Alex] Bregman, [Jeremy] Pena à la télé. Maintenant, il peut les voir en personne. Cela signifie beaucoup.»

Valdez a par ailleurs cherché à trouver ses parents dans la foule lorsque son gérant l'a retiré du match, sans succès.

«Il y avait beaucoup de monde [dans les estrades], donc je ne les ai pas vus. Je saluais aveuglément la foule. Espérons qu’ils l’ont vu. Mais ça faisait du bien de savoir qu'ils étaient tous les deux là et qu'ils pouvaient regarder ce match.»