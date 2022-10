Il a donné sa fortune pour sauver la planète!

NDLR. Chaque mois, Le Journal vous propose de retracer l’histoire familiale de plusieurs personnalités qui ont des racines bien de chez nous. Sociologue de formation et passionné de généalogie depuis une quarantaine d’années, Jacques Noël est l’auteur de l’essai, La diaspora québécoise. Cette impressionnante diaspora, qui brille au sommet des arts, des sports et de la politique, est complètement ignorée par les Québécois.

Tous les Chouinard d’Amérique descendent de Jacques Chouinard (1663-1721), originaire de la Touraine, arrivé à Québec vers 1685, géniteur de 16 enfants. Mais aucun descendant n’a atteint la notoriété et surtout la fortune d’Yvon Chouinard.

Le don récent de son entreprise, Patagonia, évaluée à 3 milliards, à un fonds dont le but est de lutter plus efficacement contre les changements climatiques, a suscité l’admiration unanime chez tous les éco-anxieux de la planète.

Photo AFP

« La Terre est maintenant notre seul actionnaire », a-t-il écrit fièrement sur le site de la compagnie.

Autodidacte et patenteux comme ses ancêtres québécois, Yvon Chouinard est né le 9 novembre 1938, à Lewiston, dans le Maine, une ville largement canadienne-française à l’époque.

Son père, Gérard Chouinard (1899-1979), venait de Tingwick, près de Victoriaville. Son grand-père Jacques (1865-1956), originaire de Saint-Modeste dans le Témiscouata, avait émigré au Maine en 1909 avec ses 9 enfants.

Sa mère, Yvonne Lizotte (1901-1992), était franco-américaine, née dans le Maine, fille de Jean-Baptiste Lizotte (1871-1923), né au New Hampshire, et de Marie Ouellette (1873-1908) originaire de Rimouski. Les Lizotte venaient de Rivière-Ouelle.

Comme Jack Kerouac (1922-1969) à Lowell, Yvon va à l’école française dans son p’tit Canada et rêve d’être coureur des bois. Mais les temps sont durs pour les Chouinard au point où Gérard doit s’arracher les dents avec des pinces pour éviter de payer le dentiste.

Photo AFP

Une passion pour la montagne

En 1947, Yvonne convainc son mari de déménager en Californie. C’est là, au parc Yosemite, que le jeune Yvon développera son goût pour la montagne. Cette passion le mènera au sommet du monde vert.

Il commence par acheter du matériel de forge dans le but de fabriquer des pitons qu’il vend à gauche et à droite afin de financer sa passion pour l’alpinisme. Après un long voyage en Amérique du Sud, qui le mène jusque sur le mont Fitz Roy en Patagonie, il fonde Patagonia, une entreprise spécialisée dans les vêtements sportifs.

« Essayez de ne pas acheter nos produits, à moins d’en avoir vraiment besoin », dit-il le plus sérieusement du monde. « Et si vous achetez quelque chose qui casse ou se déchire, nous le réparerons. Si c’est du polyester, nous le recyclerons pour fabriquer d’autres vêtements ; si c’est du coton, de la laine ou du chanvre, nous le réutiliserons. »

Doctorats honorifiques

En 2010, l’Université de Sherbrooke lui a décerné un doctorat honorifique en génie, son troisième après Yale et l’Université de la Pennsylvanie.

« Durant toute sa carrière, Yvon Chouinard a réfléchi et agi comme un véritable ingénieur passionné par l’innovation, la conception et l’expérimentation, tout en étant soucieux de protéger l’environnement et d’adopter une attitude socialement responsable », a-t-on souligné durant cette remise.

LIGNÉE PATERNELLE D’YVON CHOUINARD

1. CHOUINARD, Gérard (1899-1979) - LIZOTTE, Yvonne (1901-1992)

Mariés le 24 juillet 1922, Lisbon, Maine

Photo courtoisie

11. CHOUINARD, Jacques (1865-1956) - GONTHIER, Lucie Célanire (1864-1940)

m. le 13 septembre 1886, Tingwick, Arthabaska

Photo courtoisie

111. CHOUINARD, Joseph (1829-1895) - DICKNER, ELMIRE (1835-1924)

m. le 3 février 1857, St-Arsène, Rivière-du-Loup

1V. CHOUINARD, Pierre (1805-1891) - THERIAULT, Hélène (1811-1898)

m. le 17 octobre 1826, St-Jean-Port-Joli

V. CHOUINARD, Pierre (1782-1830) - BÉLANGER, Marie-Anne (1779-1810)

m. 11 janvier 1803, St-Jean-Port-Joli

V1. CHOUINARD, Joseph (1750-1811) - CARON, Marguerite (1745-1814)

m. 9 février 1769, St-Jean-Port-Joli

V11. CHOUINARD, Julien (1716-1791) - FORTIN, Reine (1708-1790)

m. 16 janvier 1741, L’Islet

V111. CHOUINARD, Jacques (1663-1721) - JEAN, Louise (1678-1750)