Rock of Ages: Jordan Donoghue a le rock dans le sang

Du haut de ses 25 ans, Jordan Donoghue n’a pas connu l’époque où Journey, Poison, Twisted Sister, Foreigner et autres Whitesnake faisaient la pluie et le beau temps sur les palmarès et les ondes radiophoniques. Mais ça, ça ne l’empêche aucunement de se sentir «comme une vraie rockstar» quand vient le temps de monter sur scène avec la comédie musicale Rock of Ages.

Les hymnes rock des années 1980 ont tout de même bercé l’enfance de Jordan Donoghue, crachés par les haut-parleurs de ses parents. En parallèle, les airs de comédies musicales classiques ont tout autant forgé son identité artistique ; il n’avait que quatre ans lorsqu’il a amorcé son parcours à l’Artishow, école gatinoise réputée de théâtre musical et de chant fondée par sa mère, Jo-Anne Donoghue.

Véritable institution dans le domaine, l’établissement a vu passer sur ses bancs bon nombre d’artistes bien connus, de Geneviève Leclerc à Renee Wilkin, en passant par Ariane Gauthier, Patrice Bélanger et Eva Avila.

Mais Jordan Donoghue était loin de se douter que ces deux univers, à première vue diamétralement opposés, se rencontreraient un jour sur une seule et même scène. Car il est vrai que le répertoire musical de Rock of Ages – avec ses guitares électriques aussi décoiffantes qu’omniprésentes – n’est pas traditionnellement associé aux codes et standards de Broadway.

«Je me souviens que le film Rock of Ages [en 2012, NDLR] a éveillé quelque chose en moi quand j’étais adolescent; je n’avais jamais pensé que le rock et les comédies musicales pouvaient aller ensemble. Je me suis dit qu’il fallait absolument que je décroche un rôle dans un spectacle comme celui-là un jour», souffle-t-il.

Une décennie plus tard, son rêve allait devenir réalité, le metteur en scène Joël Legendre lui confiant le rôle de Drew dans la version québécoise de Rock of Ages. D’abord présentée à Québec puis à Trois-Rivières cet été, la comédie musicale s’est installée au Théâtre St-Denis de Montréal plus tôt cette semaine.

Succès indéniable

Applaudie à travers la planète depuis plus de 15 ans, la comédie musicale Rock of Ages a finalement pris un accent bien de chez nous cet été, l’œuvre américaine ayant été entièrement revue et traduite par Olivier Berthiaume. Les chansons autour desquelles s’articule l’intrigue ont tout de même été épargnées, histoire de recréer l’effervescence des années 1980.

On y suit la jeune et naïve Sherry (Lunou Zucchini) qui débarque à Hollywood dans l’espoir d’y voir briller son étoile. Mais sa rencontre avec le rêveur Drew (Jordan Donoghue) et la vedette déchue Stacee Jaxx (Rémi Chassé) lui brossera un portrait beaucoup moins rutilant de la réalité.

L’appel de Broadway

Passionné de comédies musicales (on l’a, entre autres, vu dans Fame à l’été 2018), Jordan Donoghue ne nie pas avoir déjà rêvé d’aller tenter sa chance du côté des néons de Broadway.

Mais cet hypothétique projet devra tout de même attendre. Car le chanteur n’est pas sans avoir remarqué l’essor que connaît le milieu de la comédie musicale au Québec depuis quelques années. Et il ne semble pas être sur le point de se résorber, des spectacles tels que Les choristes, La mélodie du bonheur et La famille Addams sont tous attendus sur nos scènes au cours de la prochaine année.

«C’est vraiment beau à voir ! Il y a un grand besoin de continuer à apprivoiser le public québécois, à lui faire découvrir des œuvres extraordinaires qu’il ne connaît pas encore. Et moi, j’ai envie de faire partie de ce mouvement-là», confie-t-il.

♦ La comédie musicale Rock of Ages est présentée au Théâtre St-Denis de Montréal jusqu’au 6 novembre.