La surdité n’est pas une fatalité

J’ai trouvé triste l’histoire de R.B., dont le père est sourd. Je me permettrai donc une suggestion. Mon mari est sourd lui aussi, mais à la différence de son père, il a accepté de se faire examiner et on lui a prescrit des appareils auditifs. C’est dispendieux certes, mais ça vaut vraiment la peine. Je souligne que si son père a travaillé dans un lieu où il y avait beaucoup de bruit, la CNESST paie les coûts et l’entretien des appareils. Pour s’informer, il n’a qu’à appeler dans un centre de dépistage. Il se vend également des écouteurs qu’on branche sur la télévision pour permettre à la personne malentendante d’écouter la télé sans avoir à hausser indûment le volume.

Lucille

Je sais que de nombreuses personnes malentendantes résistent au port d’appareils auditifs, alors qu’on sait que la technologie sur ce plan a fait des progrès notables, tant sur le plan esthétique que sur le plan de l’efficacité.