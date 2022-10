La traverse Québec-Lévis interdite aux véhicules: «ce n'est pas encourageant»

Les automobilistes ne peuvent plus emprunter la traverse Québec-Lévis, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Seuls les piétons peuvent traverser d'une rive à l'autre du fleuve.

À l’entrée de la traverse, à Lévis, les automobilistes se sont heurtés à une affiche indiquant une «interruption de service aux véhicules».

Cette situation s’explique par un incident à la traverse L’Isle-aux-Coudres–Saint-Joseph-de-la-Rive impliquant un traversier.

Étant le seul moyen de transport pour relier les deux municipalités, la Société des traversiers du Québec (STQ) n’a eu d’autre choix que de réquisitionner un des deux navires utilisés pour la traverse Québec-Lévis pour le transférer à L’Isle-aux-Coudres.

Le deuxième navire affecté à cette traverse est actuellement en évaluation sur le plan technique, alors les usagers doivent obligatoirement se trouver un plan B.

Un détour significatif

Les automobilistes qui empruntent habituellement la traverse doivent faire un détour de 28 kilomètres pour franchir le fleuve. Habituellement, le trajet est d’une longueur d’un kilomètre.

Alors que les problèmes de circulation sont de plus en plus significatifs dans la grande région de Québec, les résidents du secteur se seraient bien passés de cette fermeture temporaire.

«Ça reste quand même un service qui, pour moi, est pratique [...]. Ça serait le ‘fun’ que les deux bateaux puissent refonctionner normalement», a dit un usager rencontré par TVA Nouvelles.

Le spectre du 3e lien pas toujours loin

«Ce n’est pas encourageant. On dirait qu’il n’y a pas une volonté de maintenir le service de traversier [...]. Quand on pense au 3e lien, on a déjà un lien qu’on n’utilise pas de la bonne façon!», soulève également une citoyenne.

D’autres rappellent que la construction du tunnel Québec-Lévis, projet phare du gouvernement Legault, ne se fera pas de sitôt, et qu’il est donc important de maintenir le service du traversier.