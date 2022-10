Les anciens nouveaux

Petit bedon rond pour certains, les mollets pas mal moins durs que dans le temps et sans hargne ni pression, ils font encore des heureux. Les Anciens Canadiens rentrent tout juste d’Alberta où ils sont allés disputer deux matchs. Acton, Dandenault, Richer, Dupont, Bélanger, Petrov, Skrudland et Richard Sévigny étaient dirigés par Rick Green cette fois. Un autre tantôt s’ajouteront les Delorme, Damphousse, Carbonneau, Brisebois, Quintal, Bouillon, Bégin et Dagenais. Toujours très populaires.

Très peu d’équipes sont capables de les battre, mais là n’est pas l’enjeu.

Le plaisir est partagé. D’abord ceux qui les affrontent et qui réalisent comment un professionnel, même âgé, est supérieur à un amateur. Le positionnement, la précision des passes, la puissance des tirs et la complicité étant installés depuis des milliers de matchs et autant sinon plus de séances d’entraînement dans une vie où on ne parlait que de stratégie.

Voir de près la « garnotte » de Richer qui, à 56 ans, traverse encore la glace en 3 enjambées ou tenter d’intercepter une passe précise de 100 pieds décochée par Patrice Brisebois, sinon imaginer Stéphane Quintal s’il décidait de vous ramasser dans le coin... tout ça, c’est une belle expérience.

Aussi, pour les spectateurs, de revoir ces têtes qui ont marqué le paysage hockey pendant des années soulève une belle nostalgie. Juste d’observer un Chris Nilan ou un Yvon Lambert comme coach, c’est spécial.

Plus près que jamais

Moyennant un supplément versé à l’organisme qui organise l’événement, un ou deux joueurs auront la chance inouïe de participer au match, mais dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, coéquipiers des Anciens.

Photo courtoisie

Les « vieux » Canadiens sont souriants, avenants et gentils. Ils feront attention pour ne pas provoquer de blessures chez l’adversaire et nombreux sont ceux qui, après la rencontre et la douche, se feront un plaisir de passer aux photos et autographes avec une bonne petite bière, un sandwich et des anecdotes à volonté.

Au temps où Guy Lafleur jouait encore avec les Anciens, ils pouvaient disputer plus d’une trentaine de matchs annuellement. Lorsque le célèbre numéro 10 a décidé qu’il ne patinait plus, le nombre de demandes a diminué, même si Guy était souvent présent comme instructeur.

Toutefois comme les Anciens Leafs, les Anciens Oilers ou les Anciens Flames, les Anciens de Montréal jouent encore près d’une vingtaine de matchs. Samedi prochain, ils seront à l’aréna Saint-Michel pour affronter des policiers de Montréal. Ensuite, ils iront à Sept-Îles, et après, en Ontario. Il en coûte entre 20 000 et 25 000 dollars pour les amener dans votre aréna. Généralement, la vente des billets n’est pas suffisante pour générer des profits. Il faut ajouter la contribution de généreux commanditaires, et ça fonctionne.

Les Anciens ont leur onglet sur le site internet des Canadiens et offrent maintenant de nouvelles opportunités moins coûteuses. Il y a notamment la Brigade des Anciens qui délègue deux joueurs auprès de jeunes atomes ou pee-wee dans une séance d’entraînement spéciale à leur aréna.

Dans une autre dimension, pour les joueurs plus fortunés, il y a le camp de rêve, fin janvier, où vous passez trois jours à vous entraîner comme si vous étiez des vrais de vrais avec des Anciens, l’équipement et les services professionnels. Ça, c’est encore très couru.

De l’enclave