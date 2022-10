Les filles se taillent une place dans les programmes de formation professionnelle

Les métiers de la formation professionnelle sont loin d’attirer principalement des garçons: parmi les inscriptions, 51% sont maintenant comblées par des filles, selon les plus récents chiffres du ministère de l’Éducation.

Bien sûr, elles dominent toujours dans des métiers traditionnellement féminins, comme en secrétariat, coiffure ou esthétique. Mais on les retrouve aussi de plus en plus dans d’autres métiers où les hommes dominent, y compris dans le milieu de la construction.

C’est le cas de Jessica White, 28 ans, une élève en charpenterie-menuiserie à l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe.

Photo courtoisie

Après avoir décroché du cégep, il y a une dizaine d’années, elle a longtemps travaillé dans un dépanneur avant de se découvrir un côté manuel, en travaillant en aménagement paysager.

La jeune femme a par la suite décidé de se lancer dans une formation en charpenterie, après avoir rénové sa maison. «J’ai vraiment trippé. Je me suis inscrite au DEP pour avoir toutes les connaissances qu’il fallait», affirme-t-elle. Jessica est la seule fille du groupe, mais elle est se dit très à l’aise dans cet univers masculin.

Lente progression

Même si les filles prennent de plus en plus de place dans les métiers non traditionnellement féminins, la progression demeure «lente et pénible», fait toutefois remarquer Chantale Beaucher, directrice de l’Observatoire sur la formation professionnelle à l’Université de Sherbrooke.

«Les filles diplôment très bien, mais il leur reste des obstacles à surmonter sur le marché du travail», souligne-t-elle.

À l’École des métiers de la construction de Montréal, le plus gros centre professionnel de la province, 12% des élèves sont des filles. Dans l’industrie, elles ne comptent toutefois que pour 3% des travailleurs.

Il s’agit néanmoins d’une proportion qui est en constante progression, souligne la Commission de la construction du Québec.