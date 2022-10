LHJMQ: le Drakkar finit par avoir le dessus sur Nathan Darveau

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau s’est buté à un gardien en très grande forme dimanche après-midi, mais il a quand même trouvé le moyen de l’emporter 2 à 1, en tirs de barrage, sur les Tigres de Victoriaville.

Le cerbère Nathan Darveau a bien failli jouer les trouble-fête à lui seul face aux membres de l’équipage, qui ont trimé dur jusqu’à la toute fin pour signer cette victoire importante à l’arraché.

Mitraillé de 39 rondelles en temps réglementaire, dont 17 au cours du deuxième engagement, le petit numéro 40 des visiteurs a offert toute une prestation pour permettre à son club de récolter un point au classement.

Tout le monde grandit

Tirant de l’arrière 1 à 0 après 20 minutes de jeu, les Nord-Côtiers ont eu le mérite de ne jamais lâcher prise et ont créé l’égalité à leur 29e lancer du match, quand Félix Gagnon a surpris Darveau d’un angle restreint.

Les Tigres ont bénéficié d’un avantage numérique en période de prolongation, sans être en mesure d’en tirer parti malheureusement.

Les tirs de barrage ont été nécessaires et les locaux, grâce au but décisif de Vincent Collard, l’ont finalement emporté.

« C’est le genre de partie où une équipe grandit. Les joueurs ont gardé le focus et leur calme dans l’adversité. Ils ont été constants durant plus de 60 minutes et ont très bien travaillé », a louangé le pilote Jean-François Grégoire.

Respect du plan de match

Tout en reconnaissant les prouesses du gardien ennemi, l’entraîneur-chef a souligné la ténacité et la résilience de ses hommes.

« C’est l’un ou le meilleur match de la saison dans lequel les joueurs ont travaillé dans la structure et ont très bien respecté le plan de match établi. Tout le monde a contribué et c’est une belle victoire d’équipe. »

Pilier de son club et meilleur marqueur du Drakkar, le Tchèque Matyas Melovsky a enfilé l’autre but des vainqueurs en tirs de barrage.

Le défenseur Pier-Olivier Roy a inscrit le premier but du match face au gardien Olivier Adam, solide, mais beaucoup moins sollicité que son vis-à-vis.

♦ Après un séjour fructueux (quatre points sur une possibilité de quatre) à domicile, le Drakkar se prépare à prendre la mer ; il amorcera, jeudi, une imposante série de trois parties en trois jours dans l’est du pays. Nouvelle acquisition du navire, le vétéran Marshall Lessard sera de la formation pour le prochain duel contre Halifax.