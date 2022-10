LHJMQ: l’Océanic renoue avec la victoire

RIMOUSKI | Les attaquants Jan Sprynar et Julien Béland ont marqué deux buts chacun tandis qu’Alexandre Blais a amassé quatre passes pour mener l’Océanic de Rimouski à un gain sans équivoque de 5-1 face aux Islanders de Charlottetown ce dimanche après-midi au Bas-Saint-Laurent.

« Les gars ont fait ce qu’ils devaient faire depuis cinq matchs. Aujourd’hui, ça ne laissait place à aucune interprétation. Les joueurs se soudent de plus en plus. Nous avons eu une belle performance collective. Ça nous a permis de stabiliser nos trios et duos de défenseurs. Ce n’est pas rien de marquer cinq buts contre Lapenna (Francesco), un des meilleurs gardiens de la Ligue », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Deux buts de l’Océanic en première

L’Océanic a profité d’un avantage numérique pour s’inscrire au pointage en milieu de première période. Jan Sprynar a salué son retour au jeu en complétant les efforts de Frédéric Brunet et Alexandre Blais pour battre le gardien des Islanders. Dans la dernière minute de jeu, Julien Béland a poussé une rondelle libre dans la cage des visiteurs. Mathis Gauthier et Blais sont complices.

St-Denis a marqué un gros but

Les locaux ont ajouté un 3e but en début de troisième période lorsque Maël St-Denis a profité d’un rebond de la rampe vers l’enclave. Blais a obtenu une 3e passe dans le match sur la séquence tandis que le capitaine Frédéric Brunet récoltait un 2e point. Le reste de l’engagement a été assez partagé.

Deux doublés

Julien Béland et Jan Sprynar ont marqué chacun leur 2e but du match en troisième période pour creuser l’écart à cinq buts. Il y a eu deux combats en troisième impliquant les recrues Lyam Jacques et Shawn Pearson. Ce dernier a servi une correction à Alexandre Tessier. Michael Horth a évité le blanchissage aux Islanders avec 1 :30 à faire en troisième sur un retour de lancer.

« C’est sûr que j’aurais aimé préserver le jeu blanc, mais ce qui compte c’est la victoire. Les gars m’ont donné un coussin, ce qui facilite grandement la tâche pour un gardien de but. On gagne en équipe. Je suis vraiment content », a commenté le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert.

En bref

Serge Beausoleil a apporté trois changements à sa formation. Gabriel Robert était le gardien partant après deux départs consécutifs de Patrik Hamrla. Jan Sprynar et Shawn Pearson ont pris les places de Quinn Kennedy et Maxim Coursol. Xavier Filion, Luke Coughlin et Mathis Aguilar sont blessés.

Avant le match, l’Océanic a rendu hommage à son joueur étudiant de septembre, Spencer Gill. L’Océanic recevra les Cataractes de Shawinigan jeudi soir.