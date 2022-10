LNH : Des papas heureux à Seattle

C’est une fin de semaine particulière pour le Kraken de Seattle. Jordan Eberle et Matt Jones sont tous les deux devenus papas vendredi, et ils ont souligné ce grand moment en étant nommés première et deuxième étoiles de la victoire des leurs, samedi contre les Penguins de Pittsburgh.

«Je mentirais si je disais que je ne veux pas marquer pour [mon fils]», avait dit Eberle avant le match, et il peut dire mission accomplie. Profitant d’une passe parfaite de Matt Beniers dans l’enclave, le vétéran a créé l’égalité 1 à 1 environ à mi-chemin dans le match.

Congratulations to Jordan, Lauren and Collins on the newest addition to the Eberle family!



Deacon is an angel! 🥰



(📸: The Eberle family) pic.twitter.com/DblPEtrSje — Seattle Kraken (@SeattleKraken) October 29, 2022

«J’ai fait des blagues avec [Jaden Schwartz] en lui disant qu’il allait être le parrain. Après cette passe, je vais peut-être changer pour [Beniers], a lancé à la blague Eberle, selon des propos rapportés par le «Seattle Times».

«C’est spécial. Quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. Je serai capable de lui dire que j’ai marqué après sa naissance.»

Montagnes russes

Jones a quant à lui repoussé 32 des 33 rondelles dirigées vers lui et le Kraken l’a emporté 3 à 1. Il s’agissait certainement d’un résultat réconfortant pour le vétéran, qui peine à enchaîner les bons résultats depuis le début de la campagne. Il a alloué au moins quatre buts dans quatre de ses sept départs, n’allouant qu’un but dans ses trois autres.

More congrats are in order! Martin & Alex Jones welcomed Rory Jones to the world and he is absolutely perfect! 💙



(📸: The Jones family) pic.twitter.com/JDLHEmlhBb — Seattle Kraken (@SeattleKraken) October 29, 2022

«Ça a été des montagnes russes, a raconté Jones à propos des derniers jours. J’essayais simplement de me faire entrer dans la tête que je jouais au hockey [samedi]. Parfois, lorsque vous ne réfléchissez pas trop, les choses se déroulent bien pour vous. Ça a peut-être été le cas cette fois.»

En segments

Cette victoire fait certainement du bien au Kraken, qui peine à enchaîner les victoires depuis le début de la campagne. Pour l’entraîneur-chef Dave Hakstol, qui a divisé le calendrier en plusieurs segments, ce gain est significatif.

«C'était une victoire d'équipe, a-t-il d’abord analysé. On en a parlé avant le match. On a eu l'occasion d'accomplir quelque chose ici. C'est le 10e match. On a beaucoup joué au hockey. Pour nous, on regarde les choses par segments. À la fin de notre deuxième segment, on avait une chance de nous placer dans une bonne position dans ce segment, et nous avons pu le faire.»

Le Kraken prendra maintenant la route pour un périple de trois parties qui débutera mardi à Calgary, contre les Flames.