«L’Ukraine va gagner cette guerre»

Six mois après une première mission à la frontière de la Pologne, un pompier québécois a cette fois traversé l’Ukraine au son des explosions pour une autre opération humanitaire qui l’a emmené jusqu’à des villes récemment libérées et où il a été témoin de la résilience d’un peuple qui ne veut rien céder à l’envahisseur russe.

Le pompier de Montréal Serge Fournier, qui a aussi à son actif sept missions en Haïti, était accompagné de Jocelyn Richer, chef aux opérations soutien technique du service des incendies de Blainville.

«Il n’a pas hésité lorsque je lui ai demandé s’il voulait m’accompagner et il a investi beaucoup de temps pour être capable de venir», révèle M. Fournier.

Ce dernier a remplacé des collègues au cours des six derniers mois pour échanger suffisamment de temps de travail pour se libérer durant trois semaines.

Les deux Québécois ont bénévolement assisté la fondation écossaise Siobahn’s Trust du 3 au 23 octobre. Sous le slogan «Faites de la pizza, pas la guerre», elle offre des repas chauds aux Ukrainiens à partir de camions de restauration.

«Harry (Scrymgeour) est un marchand d’art qui a laissé son travail pour se consacrer à cette opération humanitaire. La fondation a six camions en plus de deux camions réfrigérés», raconte Serge Fournier.

Il a fait son nom!

Son implication est tellement appréciée par la fondation que son plus récent camion a été nommé «The Surge» une référence à sonorité anglophone au prénom du Québécois.

«Nous distribuons environ 4000-5000 pizzas par jour, précise M. Fournier. Nous ne donnons pas juste de la pizza, mais de l’espoir et de la joie dans des endroits sans eau ni électricité où aucun organisme international n’est encore allé.»

«Le visage de la guerre a changé depuis avril», a constaté M. Richer, alors qu’il n’y a plus de réfugiés qui font la file à la frontière polonaise pour quitter l’Ukraine.

Leur premier arrêt a été fait à Lviv, une ville du nord-ouest du pays relativement épargnée. «Les gens y vivent normalement. Ils apprennent à vivre avec ça (les bombardements», explique-t-il.

Dangers

Les deux pompiers ont rapidement mis le cap sur l’est de l’Ukraine, là où les combats ont été très rudes. Un périple de 15h de route qui leur fera distribuer des pizzas dans 17 villes.

«Les routes sont assez dangereuses. Nous roulions le soir. Les points de contrôles sont nombreux et pas éclairés. Il y a des tas de sacs de sable ou de blocs de ciment en bordure de la route, il faut être vraiment vigilant», se souvient-il.

«Nous sommes allés dans des villes récemment libérées comme Kharkiv et Izioum. La destruction est grande dans Kharkiv (à moins de 30 km de la frontière russe) qui n’a ni eau, ni électricité. On voyait des gens dans la file qui avait les mains sales», dit-il.

Ils constatent rapidement l’enfer vécu par les Ukrainiens. Des édifices sont en ruine, des véhicules militaires et civils détruits jonchent le paysage, tout comme les éclats de bombes.

Explosions

Mais le contact le plus direct des Québécois avec la guerre a probablement eu lieu à Zaporijja. La ville de 800 000 habitants est toujours sous contrôle ukrainien. Mais la ligne de front ne se trouve qu’à une vingtaine de km de là.

La région (oblast) porte également le nom de Zaporijja, dont une grande partie est sous contrôle russe. C’est dans ce territoire contrôlé par l’envahisseur que se trouve la centrale nucléaire de Zaporijja – la plus grosse d’Europe - à une cinquantaine de km de la ville du même nom. De manière insensée et irresponsable, elle a été la cible de nombreux bombardements russes.

«Nous sommes arrivés de noirceur à Zaporijja. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. La ville a reçu des missiles le matin et on en entendait encore la nuit. Plusieurs vitres étaient brisées dans les immeubles et il y avait des trous balles dans les fenêtres des commerces», rappelle Serge Fournier.

Dans l’hôtel où ils logeaient, se trouvait également un groupe de combattants étrangers qui chaque matin retournait sur la ligne de front.

À la guerre ou bénévoles

M. Fournier garde aussi un précieux souvenir de sa rencontre avec les pompiers de Smoline.

«C’est une ville de 12 000 de population qui opère une mine d’uranium. Leurs pompiers sont partis à la guerre sauf quatre qui sont restés bénévolement, car la ville ne peut plus les payer. J’ai eu un gros coup de cœur pour les gens de Smoline.»

À leur arrivée dans les zones fraîchement libérées, les travailleurs humanitaires ont fait initialement preuve d’une grande réserve lors de leurs distributions de pizza, alors qu’ailleurs ils n’hésitaient pas à mettre de la musique et à créer une ambiance de fête.

«On s’était dit qu’on serait plus sobre dans ces zones, mais les gens avaient envie de penser à autre chose que la guerre, alors ils nous ont surpris en voulant danser.»

Précieux contacts

Pour sa mission, le groupe a pu bénéficier de l’assistance de nombreux Ukrainiens.

«Nina, un mannequin, était notre contact avec la police qui nous a ouvert l’accès à la zone de guerre. Anna et Valéry, eux, nous ont accompagnés pendant tout le voyage. Lors des distributions, plusieurs Ukrainiens venaient nous aider», souligne M. Fournier.

Ces liens avec des Ukrainiens lui a fait prendre conscience de la source du problème, la frustration russe de n’avoir jamais pu dompter les Ukrainiens.

«Les Ukrainiens estiment qu’environ 80% russes sont d’accord avec cette guerre. Leur haine envers les Ukrainiens date de longtemps par leur refus d’adhérer au communisme sous Staline et leur attachement à leur terre et à ce qui leur appartient. Ils ont subi déjà d’autres génocides dans passé comme celui en 1933-34, l’holomodor, au cours duquel quatre millions d’Ukrainiens sont morts de faim (par ordre de Staline).»

«Je crois sincèrement que l’Ukraine va gagner cette guerre. J’en suis convaincu après ce périple de trois semaines. Leur désir et leur amour pour leur pays les feront triompher, mais nous devons continuer à les supporter», conclut le valeureux pompier.

***FAIT SAILLANT***

Les personnes intéressées à participer à la caravane humanitaire en Ukraine peuvent contacter Serge Fournier à fournierserge50@gmail.com