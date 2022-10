«Ma mère insistait pour que je favorise mon autonomie»

À l’été 1967, la chanteuse, l’actrice, l’animatrice de radio et de télévision adopte le nom de France Castel, alors qu’elle devient Miss Couche-tard, à titre d’hôtesse dans la populaire émission Les couche-tard, animée par Jacques Normand et Roger Baulu.

Francine Bégin est née à Sherbrooke. Son père voulait qu’elle porte le nom de France afin de souligner le traité de la Libération de la France, tandis que son parrain désirait qu’elle soit baptisée Francine.

Parvenus à un compromis, elle fut baptisée Francine, mais on l’a toujours appelée France.

De Francine à France et de Bégin à Castel : coudonc, elle n’a jamais porté les noms inscrits sur son baptistaire !

Vous étiez huit enfants à la maison.

Excuse-moi, laisse-moi trouver un endroit plus tranquille au restaurant. Oui, nous étions cinq filles et trois garçons. Mon père, Antonio, était un artiste raté, tandis que ma mère, Rita, une enseignante qui possédait une magnifique voix de soprano, a choisi d’être une merveilleuse mère de famille qui insistait pour que je favorise mon autonomie.

Pourquoi crois-tu que ton père était un artiste raté ?

Papa jouait plusieurs instruments de musique et il parlait plusieurs langues. En affaires, il a perdu tous nos biens. En réalité, il était un homme avec de nombreux talents, mais il n’en maîtrisait aucun.

Ta grand-mère a joué un rôle important dans ta vie.

Grand-maman a adopté ma mère, car ses parents sont décédés lorsqu’elle était très jeune. Ma grand-mère s’est toujours assurée de soutenir notre famille dans des moments difficiles.

Tes grands-parents demeuraient à Coaticook.

Le fait qu’ils demeuraient dans une ville anglophone m’a permis d’apprendre l’anglais.

Ton grand-père était un prêteur sur gages.

Il faisait de bonnes affaires et je l’accompagnais souvent lors de sa tournée de collectes auprès de ses clients. Fréquemment, après ses collectes, nous allions au cinéma ; cependant, nous rentrions par la porte arrière.

Tu as été mairesse à l’OTJ (Oeuvre des Terrains de Jeux).

Imaginez, j’avais été élue la mairesse de l’OTJ à Sherbrooke. Cela m’a permis d’accompagner le maire dans certaines activités.

Tu aimais la pêche et le tennis.

J’aimais beaucoup aller à la pêche avec mon oncle, et même si je ne jouais pas au tennis, j’adorais aller voir des matchs.

Cela ressemblait à quoi, vos vacances estivales ?

Papa ne conduisait pas, alors c’est avec grand-papa au volant que nous visitions différents endroits. Mais le clou de mes vacances, c’était un séjour à la ferme de ma tante, à Compton.

Pensais-tu faire une carrière dans le domaine de la chanson ?

Pas du tout. J’aimais chanter et pendant sept ans j’ai fait du solfège pour jouer au piano. (Elle me fredonnait au téléphone la chanson Un P’tit Béguin)

Les problèmes financiers de ton père ont chambardé ta vie.

Imaginez-vous, nous avions une femme de ménage à la maison, originaire de l’Allemagne, ce qui m’a permis de parler un peu l’allemand. Nous étions une famille en moyens. Soudainement, on a dû quitter Sherbrooke, car mon père avait tout perdu et il a fallu déménager à Montréal, dans le quartier de Tétreaultville.

Tu as fréquenté un couvent à Saint-Gabriel-de-Brandon.

Mon amie Johanne s’était inscrite au couvent, alors j’ai fait appel à ma grand-mère pour qu’elle paye mes études au couvent.

Tu as incarné le rôle du futur Ramsès II dans Les Dix Commandements.

Nous jouions la pièce Les Dix Commandements au couvent. Imaginez, ils m’ont choisie pour personnifier l’un des rôles importants de la pièce.

Tu as déjà demeuré au presbytère.

J’avais fait une sévère crise d’appendicite et le curé, un homme très généreux, a offert à mes parents la possibilité que je demeure au presbytère pour mon rétablissement.

Parle-nous de ton premier emploi.

Pour payer mes études au couvent, je travaillais durant l’été. Mon premier emploi a été dans une crémerie au Centre commercial Domaine, dans l’est de Montréal, sur la rue Sherbrooke près de Langelier.

Pourquoi tu n’as pas gardé ton emploi ?

Après avoir nettoyé tous les équipements, j’avais oublié l’aspect le plus important de mon travail. Lequel ? M’assurer que les prises électriques des frigos étaient bien branchées. Le lendemain matin la crème glacée était fondue, et moi, congédiée.

Tu as ensuite travaillé à l’hôpital Saint-Joseph-de-Rosemont.

J’ai travaillé dans le secteur de la buanderie et, l’année suivante, dans les salles des diabétiques de l’hôpital.

Tu allais à la salle de danse de l’hôtel Vannini, au Bout-de-l’Île, à Montréal.

J’ai découvert qu’il y avait parfois de la belle musique, et d’autres fois de la violence. D’ailleurs, un soir, deux gars se sont battus pour danser avec moi. C’était flatteur. N’oubliez pas que je n’avais pas encore 20 ans.

Ta première voiture.

Une Citroën usagée, suivie d’une Mustang, puis des Jeeps.

Ta mère t’accompagnait à des concours d’amateurs.

Le plus drôle, c’est que c’était pour lui faire plaisir. Cependant, à plusieurs reprises j’ai gagné le concours. D’ailleurs, c’est à l’un de ces concours que Jean Simon m’a remarquée pour ensuite m’inviter à participer à son émission de télévision Les Découvertes de Jean Simon.

René Lévesque est un homme exceptionnel pour toi.

Monsieur Lévesque nous a quittés avec son rêve inachevé. Tout comme lui, je n’ai pas réalisé tous mes rêves. Il m’a fait comprendre l’importance de l’appartenance à quelque chose.

Tu as commencé ta jeune carrière chez Clairette.

Mon cher Rodger, j’ai été jeune vite, et j’ai vieilli aussi vite. J’ai été la première Québécoise à chanter au club Playboy à Montréal, sans oublier au Cabaret de Fernand Gignac.

Tu as une belle famille.

J’ai trois merveilleux enfants épanouis et six petits-enfants qui me font voir le monde qui les attend. Depuis maintenant 23 ans, je partage ma vie avec un homme qui m’aide à vivre une relation stable remplie d’amour. Merci Chawky Bichara pour ces si belles années avec toi.