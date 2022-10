«Révolution»: carte blanche aux danseurs

Six anciens participants de Révolution, dont Samuel Cyr, Willow et le duo Vincent et Bianca, ont créé des capsules chorégraphiques qui seront diffusées, dès ce soir, sur TVA+.

La production de l’émission souhaitait donner une vitrine supplémentaire à d'anciens candidats qui se sont démarqués par leur style, leur audace, leur univers et leur impact sur le public. «Nos danseurs travaillent beaucoup et il fallait qu’ils soient aussi disponibles pour les tournages, a expliqué Martin Métivier, le producteur exécutif de «Révolution». On a du ballroom, du break, du contemporain... On voulait aussi des univers différents dans leur créativité.»

La production a donné carte blanche aux danseurs, et a ensuite travaillé avec eux pour trouver la musique et le lieu. «C’est une première avec six capsules, qui sont diffusées en deux temps. On va voir l’intérêt du public, et on verra pour la suite.»

Samuel Cyr, qui parcourt actuellement le monde pour participer à des compétitions de break en vue de se faire sélectionner pour les Jeux olympiques de 2024, a choisi de tourner sa capsule au Stade olympique. «Il y a cinq ans, j’y travaillais comme électricien et j’y retourne en tant que danseur. C’est fou de voir combien ç’a complètement changé durant ce laps de temps.»

Sur Un musicien parmi tant d’autres d’Harmonium, il a décidé de capter un moment de sa vie. «Je voulais arrêter le temps au moment présent alors que je suis physiquement en forme, et que ma vie et ma danse vont bien. On est tout le temps en train de courir après nos objectifs, mais c’est parfois bien de s’arrêter et de profiter de ce que l’on a. Je l’ai fait davantage pour moi, pour garder en mémoire ce moment où je pouvais me voir danser en forme, comme une trace que je vais garder.»

Deux couples différents

La capsule de Vincent et Bianca explore la double personnalité du couple, en jouant sur l’opposition entre le jour et la nuit, la vie normale et celle de compétition. «Notre idée était de montrer le contraste entre la vie de tous les jours et notre zone de confort qui est la danse sportive, a expliqué le danseur. Les séquences chorégraphiques de jour sont faites avec une saveur différente, alors que la partie latine est composée de sections de nos routines de compétition.»

Willow est dans un univers complètement différent, dans lequel on retrouve leur originalité et leur profondeur. «On a capitalisé sur le fait qu’il y avait du montage pour faire des choses qui n’auraient pas été possibles sur scène, a détaillé William. On s’est inspiré de la musique pour construire une stratégie sur tous les tableaux.»

Le duo a planifié chaque détail avant le jour du tournage, en collaboration avec le réalisateur. «On est des artistes pluridisciplinaires qui sont toujours très préparés. On écrit généralement un texte, on fait des codages avec la musique, on fait des «moodboards» des costumes... Ça aide le travail de l’équipe de tournage pour concrétiser notre vision.»

Trois autres capsules, créées par Yannick et Eliana, Break City All-Stars et Travis Jackson, seront disponibles le 20 novembre prochain.