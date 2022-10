«Révolution»: sortir de sa zone de confort

Emmy et Sandu n’ont pas hésité à sortir de leur zone de confort, lors des face-à-face de «Révolution», dimanche, pour imposer un style hybride, entre le ballroom et le contemporain, qui leur a permis de rallier les votes des maîtres.

Sachant que tout est possible à «Révolution», Emmy et Sandu s’attendaient à être déstabilisés par leurs adversaires, mais ils avaient déjà un plan. «On voulait faire un paso doble, tout en sortant de la boîte traditionnelle du ballroom, a expliqué Emmy. En compétition, cette danse se fait habituellement sur la même chanson ou quelque chose de similaire, mais on a choisi d’aller ailleurs.»

Le paso doble est une sorte de représentation de la corrida, et le couple a voulu que ce soit autant un duel avec leurs adversaires qu’entre eux deux. «On voulait conserver certains aspects traditionnels de cette danse, tout en sortant de nos habitudes, a indiqué Sandu. C’est d’ailleurs notre approche pour toute la saison de «Révolution», on veut montrer différentes facettes de notre couple.»

Un parti pris judicieux

Le résultat est un numéro convaincant, qui a même fait dire à Lydia Bouchard que le jeu d’acteur n’avait pas avalé leur technique irréprochable.

«On est deux danseurs de ballroom, a toutefois insisté Sandu. Même si on a déjà fait des ateliers sur d’autres styles, on ne s’entraîne pas là-dessus tous les jours, tout comme les portées. On voulait intégrer une esthétique de mouvements plutôt que des pas. Je dirais qu’on a fait une base de paso doble, avec une saveur plus contemporaine.»

Le couple a reçu des commentaires élogieux, en plus des votes de Lydia et Jean-Marc Généreux, leur permettant de passer à la ronde suivante. «C’était un gros risque de sortir autant que ça des standards du ballroom, a confié Emmy. Mais ces commentaires sont la meilleure chose qui pouvait nous arriver.»

Pour son partenaire, c’est aussi la preuve que prendre des risques peut être payant. «On a imaginé notre aventure à ‘’Révolution’’ avec l’idée de sortir constamment de notre zone de confort pour explorer toutes nos capacités. C’était très encourageant de recevoir ces réactions positives des maîtres, et d’être reconnu pour les efforts que l’on a faits et pour ce qu’on a essayé de montrer.»

Dédiés à la danse

Emmy et Sandy viennent de terminer leurs études, en génie logiciel pour lui et en sociologie pour elle, et souhaitent désormais se consacrer pleinement à leur passion. «On veut devenir des danseurs professionnels et, dans notre monde, ça veut dire participer à de grandes compétitions internationales. Être à ‘’Révolution’’, c’est une bonne façon de lancer notre carrière.»

Jessie et Jason, 33 et 30 ans, Laval et New York (USA)

Dès l’annonce du face-à-face avec Alicia, Jessie était persuadée que personne n’allait quitter l’aventure après ce duel. «Nos deux numéros étaient très bons et très forts. C’est finalement ce qui est arrivé, et c’était mérité autant pour Alicia que pour nous.»

Jessie et Jason avaient choisi de danser un paso doble, une danse combative, mais pas la plus émotive.

«On a bien réussi au niveau de la chorégraphie, mais pour l’expression, c’était vraiment difficile d’aller jouer dans les émotions.»

Sauvé par Lydia Bouchard, le duo sait qu’il doit encore travailler fort pour arriver à s’imposer jusqu’en finale. «On sent toujours la pression. Chaque étape est difficile, et il y a beaucoup de choses hors de notre contrôle dans la suite de la compétition. N’importe quoi peut arriver, mais on a tellement de plaisir. C’est vraiment une belle expérience que l’on vit.»

The Renegades, 18 à 24 ans, Toronto (ON)

Après un combat de titans face à Sunny Boisvert, The Renegades n’a remporté que le vote de Jean-Marc Généreux, mais les Twins les ont rapidement sauvés, admiratifs de la synchronisation parfaite des neuf danseurs durant leur numéro.

«Notre énergie est notre force, a expliqué Janeyce Guerrier, la seule francophone du groupe torontois. C’est incroyablement difficile de danser à neuf, mais on s’entraîne au quotidien pour travailler les chorégraphies. Cette synchronicité s’est développée depuis des mois et des mois, on était donc sûr d’y arriver parfaitement.»

La troupe a déjà participé à différents concours télévisés comme «Canada’s Got Talent» ou «World of Dance». «Révolution» est plus le fun pour nous, parce que c’est une émission uniquement avec des danseurs. La production est plus compréhensive et à l’écoute de nos besoins. C’est différent d’être sur une émission avec des artistes de disciplines différentes.» Janeyce est aussi très fière d’avoir été sauvée par les Twins.

«On a vu qu’ils avaient confiance en nous. On veut garder ça en tête durant notre préparation pour la prochaine ronde.»

Clique, 14 à 20 ans, Saint-Basile-le-Grand

La troupe de jeunes danseuses ne savait pas à quoi s’attendre pour ce face-à-face, car elles n’avaient jamais vu Isabelle danser. Mais elles ont tout donné, autant dans leur chorégraphie que dans leur moment révolution.

«On voulait aller dans quelque chose de combatif, qui a de l’énergie, avec une musique intense et nos costumes colorés, a détaillé Carrelle, une des filles de la troupe. On voulait simuler comme une attaque face à notre adversaire.»

La motivation des filles de Clique pour participer à «Révolution» est de vivre une aventure extraordinaire.

«Plus on passe les étapes, plus on veut aller loin. C’est aussi très formateur de pouvoir vivre cette compétition, danser devant les maîtres, chercher de nouveaux numéros qui vont surprendre les téléspectateurs... On le fait par défi et pour l’expérience. Et on ne vous a pas encore tout montré...»

Les candidats retenus cette semaine:

Sunny Boisvert, 25 ans, Saint-Lin–Laurentides

Ivanna Vaitkus, 17 ans, Toronto (ON)

Sandu et Emmy, 26 et 23 ans, Brossard

Clique, 14 à 20 ans, Saint-Basile-le-Grand

Vincent Lachance, 31 ans, Montréal

Alicia Gagné, 22 ans, Trois-Rivières

Les candidats sauvés:

The Renegades, 18 à 24 ans, Toronto (ON) - Les Twins

Jessie et Jason, 33 et 30 ans, Laval et New York (USA)