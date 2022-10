«Talking Book» a 50 ans: Stevie Wonder a pris le contrôle

Après 14 albums studio et quelques succès, Stevie Wonder s’est retrouvé au sommet des palmarès avec Superstition et You Are the Sunshine of My Life. Deux immenses hits que l’on retrouve sur l’album Talking Book qui fête ses 50 ans.

Lancé le 27 octobre 1972, cet opus de l’auteur-compositeur et musicien aveugle a grimpé en première place du palmarès R&B du magazine Billboard et en 3e position du Billboard 200. Les titres Superstition et You Are the Sunshine of My Life ont été numéro un.

Avec l’album Music of My Mind, lancé sept mois plus tôt, Stevland Hardaway Morris poursuivait ses explorations côté claviers avec la présence de synthétiseurs et autres claviers électroniques.

Une transition qui l’amènera à dominer les palmarès durant une quinzaine d’années avec, entre autres, les opus Innervisions, Fulfilingnes’ First Finale et Songs in the Key of Life. Ce que plusieurs appelleront sa période classique et qui coïncide avec les grandes années du son Motown. Talking Book mélange R&B, pop, soul, gospel, funk et jazz.

De retour d’une série de spectacles en première partie des Rolling Stones, Stevie Wonder, qui avait 22 ans à l’époque, a retrouvé, en studio, le duo de réalisateurs Malcolm Cecil et Robert Margouleff avec qui il avait travaillé sur Music of My Mind.

Pas de limites

Dans une entrevue publiée dans le magazine The Atlantic, lors du 40e anniversaire de Talking Book, Margouleff raconte l’atmosphère en place durant les séances d’enregistrement.

«La plupart du temps, Steve arrivait vers 18 h 30 et 19 h et il travaillait jusqu’à cinq heures du matin. C’était comme ça que ça se passait», a-t-il rapporté. Seuls Wonder, Margouleff et Cecil étaient présents. Le tout se faisait naturellement.

«Nous étions ouverts. On se lançait des idées. Il n’y avait pas de limites et de frontières. Stevie se demandait comment telle chose allait sonner et si je n’aimais pas ça, je lui disais. Je lui disais que ça sonnait comme une sonnette de porte. On travaillait de façon très impulsive», a fait savoir Robert Margouleff.

Sur Talking Book, Stevie Wonder joue de tous les instruments, entouré de musiciens invités. On retrouve, entre autres, le saxophoniste David Sanborn et les guitaristes Ray Parker Jr et Jeff Beck.

Talking Book a remporté trois Grammy. Celui de la meilleure performance pop vocale masculine pour You Are the Sunshine of My Life et de la meilleure performance vocale R&B pour le simple Superstition, qui a aussi été décoré de la statuette de la meilleure chanson R&B.

Le magazine spécialisé Rolling Stone a consacré Talking Book comme étant le 59e meilleur album de tous les temps.

Sur la pochette originale de l’album, le titre et le nom Stevie Wonder étaient imprimés en braille. On retrouvait aussi un message inscrit dans ce système de lecture et d’écriture tactile utilisé par les personnes aveugles: «Voici ma musique. C’est tout ce que j’ai pour dire ce que je ressens. Sachez que votre amour garde le mien très fort.»