Des chansons sorties en octobre à découvrir

Les pommes, les préparatifs de l’Halloween et... des nouvelles chansons qui ont bercé les magnifiques journées colorées d’automne. Octobre n’a pas déçu nos oreilles. Voici nos favorites.

À toi, Garou

Photo d’archives

(CB) Pour son prochain album, notre Garou à nous, qui est aussi un peu à eux, plonge dans le répertoire de leur Joe Dassin à eux, que nous avons tant aimé chez nous. Comme hors d’œuvre, sa version de la pièce À toi, parfaitement mise à sa main sans perdre l’esprit de l’originale. La suite lors de la parution de Garou joue Dassin, le 4 novembre.

C’est ma lady, Marilyne Léonard

(SEN) Le tout nouvel extrait de l’excentrique et talentueuse Marilyne Léonard est à la fois une métaphore d’une intense histoire d’amour et de son parcours dans le monde de la musique. Le clip dansant et coloré est du bonbon !

Météore, Blesse

Photo courtoisie, Indy Bouvier

(RGM) Faisant de la pop accrocheuse, le jeune groupe blesse nous propose un nouvel extrait, qui se retrouvera sur son album à paraître cet hiver chez Simone Records. Sur Météore, que les musiciens décrivent comme « une ballade apocalyptique moderne », on plonge tête première dans cet entraînant récit d’un amour cosmique.

Amour, haine et danger, Angèle

Photo courtoisie, Bertrand Exertier

(CB) La formule Angèle – réflexion sociale jumelée à une mélodie pop entraînante – ne surprend plus, mais elle demeure efficace. Ici, la vedette belge s’en prend à notre dépendance aux téléphones intelligents avec son habile répartie. À écouter sans faute... sur votre téléphone intelligent s’il le faut.

Comme une fleur, Lulu Hughes

(SEN) Voilà la seule pièce en français du puissant nouvel album Built Near the Water de Lulu Hughes. C’est langoureux, doux et porteur de sens. « Je veux vivre pour toujours », chante celle qui a combattu trois cancers au fil des dernières années.

Zayon, FouKi

Photo courtoisie

(RGM) L’un des rappeurs les plus populaires au Québec reviendra au début 2023 avec un nouvel album. Voilà qu’il en a fait paraître un savoureux extrait, Zayon, et dès les premières secondes, on constate que FouKi n’a pas perdu le groove. Le morceau risque de faire lever la foule à la Place Bell, le 8 avril.

Pour tuer le temps, Adib Alkhalidey

(CB) Pour son premier album, en 2020, il s’est caché sous le pseudonyme Abelaïd. Cette fois, l’humoriste/comédien y va sous son vrai nom. À bon droit. Lente et grondante, l’intrigante mélodie du premier extrait de son prochain album semble jeter les bases d’un univers sonore à nul autre pareil.

Girl, Men I Trust

(RGM) Le trio de Québec est de retour avec une envoûtante pièce de style dream pop. Sur ce duo mélancolique masculin-féminin, on retrouve à la fois des paroles dans les langues de Shakespeare et de Molière. Une touche assez inhabituelle pour cette formation que l’on accueille avec un grand sourire.

Non merci, Rosie Valland

(SEN) C’est dansant, entraînant et joyeusement sarcastique. Sur cet extrait tiré de son 3e album baptisé Emmanuelle, Rosie Valland allie sa voix chaude à des rythmes pop pour dénoncer tous ces moments où des gens l’ont fait sentir inadéquate dans sa carrière

Zouh, Chilla

Photo d’archives AFP

(CB) Au Québec et en France, le rap féminin progresse. Chez les cousins, il y a Chilla qui s’impose depuis quelques années. Sur l’efficace rythme carabiné de Zouh, elle fait le point sur ses kilos en trop sans se priver... de rimes.