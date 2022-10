Tour du chapeau signé McCaffrey

Les 49ers ont payé cher pour obtenir les services du porteur de ballon Christian McCaffrey et ce n’est pas en une semaine qu’ils sauront si la transaction leur a été bénéfique, mais, hier, le pari s’est révélé extrêmement payant face aux Rams.

Dans leur victoire de 31 à 14 contre leurs rivaux de la division Ouest, les Niners ont utilisé leur nouveau joujou à toutes les sauces. McCaffrey, acquis la semaine dernière des Panthers, a réalisé à sa façon bien unique un tour du chapeau.

Il s’est d’abord illustré de manière particulière sur un jeu surprise quand il a lancé une passe de touché à Brandon Aiyuk. Ce touché a permis de ramener le compte à 7 à 7 et de redonner confiance à l’équipe, qui venait de subir une longue séquence de plus de neuf minutes des Rams.

Au troisième quart, McCaffrey a donné les devants pour la première fois aux 49ers par 17 à 14 lorsqu’il a capté une passe de Jimmy Garoppolo dans la zone des buts.

La triple couronne a été complétée quand il a couru dans la zone des buts sur une verge, au quatrième quart.

Signe que l’exploit n’a rien de banal, il est devenu le troisième porteur de ballon dans l’histoire à lancer une passe de touché en plus d’inscrire un touché au sol et un autre sur une réception. Seuls les immortels Walter Payton (1979) et LaDainian Tomlinson (2005) en avaient fait autant.

Toute une arme

Pour les 49ers, c’est un début de rêve pour ce nouveau mariage. Ils ont dû refiler quatre choix au repêchage aux Panthers pour mettre la main sur l’objet de tous les fantasmes de l’entraîneur-chef Kyle Shanahan.

Le risque demeure énorme en raison de l’historique de blessures de McCaffrey, mais s’il demeure en santé, il deviendra vite un coup fumant de Shanahan et du directeur général John Lynch, qui ont osé.

L’équipe est bien équipée pour tenter une percée dans la Conférence nationale, totalement ouverte. Quand McCaffrey sera réuni avec Deebo Samuel, qui était sur la touche hier, Shanahan pourra se montrer créatif à souhait et l’attaque deviendra franchement difficile à freiner malgré les limitations de Garoppolo.

Cela dit, même Garoppolo a été formidable hier, avec 21 de ses 25 passes complétées, dont deux pour des touchés. Pas un quart-arrière dans la riche histoire des 49ers à cette position n’avait réussi 84 % de ses passes depuis l’illustre Steve Young, en 1997.

Garoppolo n’a évidemment rien de Steve Young et c’est justement pourquoi l’état-major s’est donné toutes les chances de faire un long bout de chemin en déboursant pour McCaffrey.

Celui-ci a répondu par 94 verges au sol et 55 sur des réceptions, lui qui a touché 27 fois au ballon. Sachant qu’il arrive à peine dans son nouvel environnement, c’est un départ colossal après son premier match d’acclimatation, la semaine dernière.

Les Rams dans le pétrin

De leur côté, les Rams sont loin de ressembler aux champions du Super Bowl de février dernier. Pour la quatrième fois cette saison, ils ont inscrit 14 points ou moins. C’était arrivé une seule fois la saison dernière.

Le jeu aérien semble beaucoup trop basé sur Cooper Kupp, qui s’est d’ailleurs blessé en fin de rencontre. Il est revenu au banc en marchant, mais ce sera une situation à surveiller de près.

Matthew Stafford, quant à lui, a été limité à 187 verges de gain, son plus bas total depuis qu’il s’est joint aux Rams la saison dernière.

Les 49ers ont maintenant remporté leurs huit derniers matchs de saison régulière face aux Rams. Leur fiche de 4-4 leur vaut le deuxième rang de la division, derrière les étonnants Seahawks, qui l’ont aussi emporté. Les Rams croulent au troisième rang.

Rien n’est encore joué, mais les Rams semblent à court de solutions. Vont-ils frapper un grand coup d’ici la date limite des transactions demain ? Possible, mais il faudra plus qu’un joueur pour redresser la barque.

Gagnants

Les Eagles

Les Eagles égalent le meilleur début de saison de leur histoire à 7-0, ce qu’ils avaient aussi fait en 2004. Leur transaction au repêchage pour obtenir le receveur AJ Brown relève du génie. Brown a gagné 156 verges sur six réceptions, dont trois touchés.

Tua Tagovailoa

Les Dolphins ont comblé deux déficits de 14 points face aux Lions et Tua Tagovailoa a brillé avec 382 verges et trois passes de touché. Tyreek Hill et Jaylen Waddle ont chacun franchi la barre des 100 verges.

Derrick Henry

Privés de leur quart-arrière Ryan Tannehill, les Titans ont fait ce qu’ils font le mieux, donner le ballon à Derrick Henry. Le porteur a répondu avec 219 verges au sol et deux touchés. C’était son sixième match en carrière avec plus de 200 verges et deux touchés.

Tony Pollard

Cette semaine, plusieurs diront que Tony Pollard devrait être le porteur numéro un des Cowboys, devant le grassement payé Ezekiel Elliott. C’est pourtant une évidence qui saute aux yeux depuis longtemps déjà. Il l’a de nouveau prouvé avec 131 verges et trois touchés.

Bill Belichick

L’entraîneur-chef des Patriots a signé sa 325e victoire en carrière (en incluant les séries). Le voilà seul au deuxième rang dans l’histoire devant George Halas. Ne reste plus qu’à rejoindre Don Shula, qui trône du haut de ses 347 victoires.

Perdants

Zach Wilson

Le quart-arrière des Jets continue de semer l’inquiétude quant à ses capacités d’être la réponse à long terme. Wilson a lancé trois interceptions, dont deux qui étaient tout simplement horribles.

Les Raiders

Les Raiders n’ont pas traversé le milieu du terrain avant qu’il reste seulement 3 min 15 s à jouer. Ils ont été blanchis et n’ont gagné que 183 verges face à la défense des Saints pourtant privée de Marshon Lattimore.

Les Lions

Le discours sur les vaillants Lions compétitifs devra changer un jour. La défense est épouvantable et incapable de protéger une avance. Ça fait neuf matchs de suite que cette unité concède au moins 24 points. Il n’y a pas d’amélioration à Detroit.

Davis Mills

Le quart-arrière des Texans n’est pas l’unique responsable des ennuis de son équipe, mais il devient de plus en plus clair que l’équipe optera pour son homme de confiance à long terme au prochain repêchage. Mills est capable de bien jouer, mais son plafond semble plutôt bas.

Les Giants

Il n’y a pas de honte à perdre face aux Seahawks dans l’environnement hostile de Seattle, mais c’était une belle occasion de démontrer qu’il fallait vraiment prendre les Giants au sérieux. Le jury délibère toujours sur leur cas.

La confrontation du lundi | semaine 8

Bengals, Cincinnati, 4-3

Classement dans la division : 3

Joe Burrow

Photo AFP

15 tds | 5 ints | 2097 vgs

Offensive :11e

Défensive: 10e

Browns Cleveland, 2-5

Classement dans la division: 4

Jacoby Brissett

Photo AFP

6 tds | 5 ints | 1584 vgs

Offensive : 6e

Défensive : 16e

5 Jeux de la semaine

Les Panthers cafouillent

Photo AFP

Les Panthers semblaient convaincus d’avoir battu les Falcons sur leur dernier jeu offensif. Sur une passe « Hail Mary », PJ Walker a rejoint DJ Moore dans la zone des buts pour faire 34 à 34, mais Moore a célébré en retirant son casque. Le geste a valu 15 verges de pénalité sur le botté de transformation et Eddy Pineiro a raté sa tentative sur 48 verges. Les deux équipes ont été en prolongation et Pineiro a raté un autre botté. Les Falcons, eux, n’ont pas manqué leur coup.

Un héros à Londres

Photo AFP

Pour une rare fois, l’attaque a contribué à la cause des Broncos, à Londres, face aux Jaguars. Un touché au sol de Latavius Murray a donné une avance de 21 à 17 aux Broncos avec 1 min 43 s à jouer. C’était encore beaucoup de temps pour les Jaguars, mais sur sa première tentative de passe, Trevor Lawrence a vu son relais être intercepté par K’Waun Williams, qui a effectué un plongeon. Il fallait un héros défensif pour les Broncos et Williams a réalisé le gros jeu. Il faut noter qu’il s’est déchiré des ligaments dans le poignet en début de saison et qu’il joue malgré tout. Un très gros jeu !

Parsons s’impose

Photo AFP

Les Cowboys ont malmené les Bears et leur secondeur étoile Micah Parsons en a profité pour inscrire son premier touché de belle façon. En retard 35 à 23, les Bears ont tenté de sonner la réplique, mais le porteur David Montgomery a échappé le ballon après avoir capté une passe en milieu de terrain. Parsons a recouvré l’échappé au sol et a vite réalisé que personne ne l’avait touché avant de se relever pour effectuer un retour du tonnerre jusque dans la zone des buts. Il était porteur de ballon dans son ancienne vie au secondaire. On a compris pourquoi.

Erreurs coûteuses

Photo AFP

Les Cardinals ont eu plusieurs occasions de rattraper les Vikings au quatrième quart, mais se sont tirés dans le pied à répétition. Lorsqu’ils ont réduit l’écart à 28 à 26, le retourneur de dégagement Greg Dortch a échappé le botté. Les Vikings ont ensuite inscrit un touché sur un terrain court. Puis, une interception de Kyler Murray et une perte de ballon sur un quatrième essai raté ont causé leur mort. Le clou final est survenu sur un sac du quart de Harrison Phillips.

La rédemption de Lockett

Photo AFP

Le receveur des Seahawks Tyler Lockett est passé par toute la gamme des émotions dans la victoire des siens face aux Giants. En début de match, son échappé profondément dans sa zone a permis aux Giants d’inscrire un touché facile deux jeux plus tard. Au quatrième quart, il a échappé une bombe qui aurait valu aux Seahawks un touché. Le vétéran aux mains habituellement fiables a cependant fait oublier ses bourdes en captant une passe de 33 verges de Geno Smith qui est devenue le touché victorieux. Belle vengeance personnelle !