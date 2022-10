Un gel des impôts et des dépenses réclamé par Poilievre

Le chef du Parti conservateur a réclamé, dimanche, que le gouvernement Trudeau s’engage à ne pas augmenter les taxes et impôts dans sa mise à jour économique prévue jeudi.

Citant l’inflation qui atteint un sommet en 40 ans, Pierre Poilievre demande aussi que le gouvernement s’engage à ne pas augmenter ses dépenses.

«Plus le gouvernement dépense, plus les choses coûtent cher. Justin Trudeau a doublé la dette du Canada et a ajouté plus de dettes que tous les autres premiers ministres canadiens réunis», s’est insurgé le chef conservateur dans une lettre ouverte envoyée à la ministre de Finances, Chrystia Freeland, dimanche.

«La dette des consommateurs a monté en flèche. La hausse des taux d’intérêt causée par les déficits inflationnistes signifie que cette dette coûte encore plus cher», a poursuivi celui qui considère que «les Canadiens n’ont plus d’argent».

M. Poilievre exige donc que le gouvernement Trudeau gel les taxes et impôts, mais aussi qu’il s’engage à annuler des augmentations déjà prévues, comme celle de la taxe sur le carbone.

Le premier ministre Justin Trudeau a reconnu, ces dernières semaines, que l’économie canadienne va connaître une période de «turbulences». La Banque du Canada a aussi donné un coup de frein supplémentaire dans la dernière semaine en augmentant pour une sixième fois son taux directeur depuis le début de l’année, dans l’espoir de mettre un terme à la croissance de l’inflation.

La dernière hausse a été de 0,5 %, pour un taux directeur totalisant maintenant 3,75 %, un bond de 3,5 % depuis mars.

Le gouvernement Trudeau a déjà laissé entendre qu’il entend «aider les Canadiens» à traverser les prochains mois. La mise à jour économique de jeudi devrait permettre d’en savoir plus sur les méthodes qui seront mises de l’avant pour y parvenir.