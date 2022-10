Une issue difficile à prédire

Voilà un peu plus de huit mois que la Russie a envahi l’Ukraine avec l’intention officielle de « dénazifier le pays », selon Vladimir Poutine, mais surtout de s’approprier ses territoires et de les éloigner de l’influence occidentale.

Mais si le président russe a fait certains gains au fil des mois, ses avancées se font plus rares et ses forces semblent s’épuiser, alors que l’hiver approche. Du côté du président ukrainien Volodymyr Zelenski, on tente par tous les moyens de conserver les territoires restants.

Combien de temps perdurera cette guerre ? Comment cela se terminera-t-il ? Est-ce qu’un conflit aussi long était envisageable ?

Le Journal a demandé à ses experts de se mouiller sur ces questions délicates concernant ce qui est considéré comme la plus grande guerre européenne depuis la Seconde Guerre mondiale.

Des pourparlers au printemps ?

Pour le journaliste Richard Latendresse, basé à Washington et affecté à la couverture de l’actualité internationale, il était évident que l’invasion russe allait se buter à une forte résistance, étirant ainsi le conflit.

« Même si on donnait les Ukrainiens perdants en raison d’une armée plutôt modeste, je me doutais que les Occidentaux allaient déchirer leur chemise et les soutenir si les Russes, massés à la frontière, franchissaient le cap », explique-t-il.

M. Latendresse estime cependant que la motivation du Kremlin pourrait s’amenuiser au courant des prochains mois, s’il ne fait pas de gains majeurs. Parallèlement, l’aide occidentale à l’Ukraine risque aussi de diminuer si les républicains obtiennent la majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat, aux États-Unis, le 8 novembre.

« À mon avis, on en a au moins pour l’hiver. Mais je m’attends à ce que la volonté de faire des progrès de façon diplomatique, d’un côté comme de l’autre, soit présente en mars-avril », croit-il.

Une défaite à court terme

« Ce qui m’a d’abord étonné, ça a été de voir l’ampleur de l’attaque de la Russie, puis l’appui continu de l’Occident à l’Ukraine aussi longtemps », indique le chroniqueur du Journal et enseignant en Histoire au cégep Garneau, Luc Laliberté

On n’en serait pas là aujourd’hui si l’Europe et les États-Unis n’avaient pas maintenu leur soutien et leurs approvisionnements aux troupes de Volodymyr Zelensky, affirme-t-il. A contrario, les moyens de la Russie sont de plus en plus limités : elle ne progresse plus du tout sur le territoire ukrainien. M. Laliberté entrevoit d’ailleurs une défaite imminente pour le président Poutine.

« Selon moi, ils vont se contenter de stabiliser leur château fort dans le Donbass pour essayer de sauver ces positions. Mais il y a aussi la possibilité que Poutine soit renversé », explique-t-il.

« C’est loin d’être tous ses généraux qui adhéraient à sa stratégie, il joue peut-être ses dernières cartes », ajoute M. Laliberté.

Une guerre interminable

S’il avait prévu que le conflit opposant l’Ukraine et la Russie perdurerait, c’est plutôt un scénario de guerre de type guérilla, comme on en voit en Afghanistan, qu’avait en tête le politologue et chroniqueur Loïc Tassé.

« Mais on a rapidement vu que l’armée russe, bien que plus imposante, était particulièrement incompétente, mal équipée et démoralisée. On a aussi sous-estimé la valeur morale du conflit », lance-t-il.

Optimiste en faveur des Ukrainiens, M. Tassé ne voit toutefois pas la fin de ce conflit avant quelques années. Il estime que Vladimir Poutine va éventuellement se concentrer à renforcer ses positions dans les territoires du sud-est conquis jusqu’à présent.

« Le Donbass et la Crimée n’en ont certainement pas terminé à court terme... à moins que l’Europe et les États-Unis lâchent l’Ukraine ou que le président russe soit renversé », précise le politologue.

La menace nucléaire

Du côté du spécialiste en actualité militaire, Normand Lester, la résistance ukrainienne face à la puissante armée russe a été une réelle surprise. On s’attendait à ce que les troupes de Poutine passent le rouleau compresseur dans une guerre expéditive qui aurait forcé le président Zelenski à fuir le pays.

« J’ai surestimé les capacités des Russes au niveau de l’organisation et de commandement, sans parler des renseignements militaires américains qui ont soutenu les Ukrainiens. Jamais je n’aurais imaginé que ça perdure », avoue-t-il.

Un dénouement est néanmoins probable au printemps prochain, après de durs combats durant l’hiver, selon lui. Et même s’il a de la difficulté à prédire ce qui mettra fin au conflit, il croit que « ça va mal se terminer pour les Russes », d’une façon ou d’une autre. « Leur force militaire a été complètement dévastée et les Ukrainiens ne voudront rien céder. Mais il y a toujours le danger que, pris dans son coin, Poutine décide d’employer des armes nucléaires tactiques », souligne-t-il.

