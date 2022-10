5 films à voir à la 28e édition du festival Cinémania

Près de 120 films sélectionnés parmi le meilleur du cinéma francophone de la dernière année figurent au programme de la 28e édition du Festival de films francophones Cinémania, qui se déroulera du 2 au 13 novembre dans plusieurs cinémas de Montréal. Voici cinq longs métrages à ne pas manquer.

Au nord d’Albany

Photo courtoisie

Parmi les autres primeurs québécoises dévoilées à Cinémania cette année, on trouve ce premier long métrage de la réalisatrice Marianne Farley, qui s’était fait remarquer en décrochant une nomination aux Oscars de 2019, avec son court métrage Marguerite. Au nord d’Albany relate les mésaventures d’une mère monoparentale (jouée par Céline Bonnier) qui décide de fuir Montréal avec ses deux enfants, dont sa jeune adolescente accusée d’avoir blessé une fille de son âge qui la harcelait.

Close

Photo courtoisie

Lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes en mai dernier, ce nouveau film du cinéaste belge Lukas Dhont (Girl) raconte l’histoire d’une amitié fusionnelle entre deux garçons de 13 ans qui se brise au moment où ils entrent dans l’adolescence. Close a été choisi pour représenter la Belgique dans la course à l’Oscar du meilleur film international.

Chien blanc

Photo courtoisie

C’est Chien blanc, le nouveau long métrage de la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette (La déesse des mouches à feu), qui lancera les festivités ce mercredi soir, au Cinéma Impérial. Adapté du roman du même titre de Romain Gary, le film met en scène l’écrivain français lui-même (campé par Denis Ménochet) et sa conjointe, l’actrice et militante Jean Seberg (Kacey Rohl), alors qu’ils tentent de rééduquer un chien qui a été dressé pour sauter sur la gueule des Noirs. Chien blanc prendra l’affiche partout au Québec une semaine plus tard.

L’Innocent

Photo courtoisie

Avec ce quatrième film à titre de réalisateur, l’acteur français Louis Garrel (L’Homme fidèle) signe une étonnante comédie policière, dans laquelle il se glisse dans la peau d’un jeune trentenaire qui décide de mener une enquête sur le nouveau mari de sa mère, un ex-détenu fraîchement sorti de prison.

Tempête

Photo courtoisie

Le cinéaste québécois Christian Duguay (Jappeloup) aura l’honneur de clôturer la 28e édition du festival le 13 novembre prochain, en présentant en première québécoise son nouveau film, Tempête. Adapté du roman jeunesse Tempête au haras, de Christophe Donner, le film raconte l’histoire d’une jeune fille qui rêve de devenir jockey. Christian Duguay sera en ville pour présenter le film en compagnie de l’acteur français Pio Marmaï.