[BALADO] À quoi sert le dégoût?

Le dégoût est une émotion spécifiquement humaine, qu’on n’a jamais réussi à observer chez les animaux.

Il influence nos habitudes quotidiennes et nos comportements, et pourrait même prédire notre orientation politique. Mais qu’est-ce que c’est, le dégoût? Et à quoi ça sert?

Écoutez Sophie Croteau et Charles Trahan dans le balado En 5 Minutes:

