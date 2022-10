Barres pour sportifs au banc d’essais (suite)

La semaine dernière, les barres pour sportifs recommandées avant l’effort ont fait l’objet de notre analyse. Cette semaine, on passe aux barres plus riches en protéines qui conviennent parfaitement après un effort physique intense. Cap sur les meilleurs choix !

Dans le cas de la barre protéinée, on recherche :

Une liste d’ingrédients courte avec des ingrédients naturels ;

Une teneur en protéines d’au moins 10 g par portion ;

Une teneur en glucides équivalente au triple de la quantité de protéines (approximativement).

Après un entraînement, c’est la récupération qui est notre objectif. On cherche donc à réparer les dommages tissulaires causés par le stress d’un effort physique intense ainsi qu’à réapprovisionner nos réserves en glucides épuisées. Les barres protéinées (ou la collation post-entraînement) ne sont pas essentielles si l’on s’entraîne à une intensité modérée ou si l’on consomme un repas rapidement après notre entraînement (dans la prochaine heure ou deux). Elles sont recommandées chez les athlètes de haute performance, qui s’entraînent plusieurs fois par jour, pendant une longue durée ou dans un contexte de compétition sportive. Dans ces cas-ci, on privilégie une barre protéinée dont la teneur en protéines est d’au moins 10 g par portion.

Par ailleurs, un apport en glucides et, encore une fois, en sucres simples de préférence est à favoriser afin de réapprovisionner rapidement nos réserves corporelles. De plus, à la suite d’un effort physique intense et selon notre niveau de sudation, une certaine perte en électrolytes (sodium et potassium) est occasionnée. Ainsi, il peut être intéressant de combler cette perte via une barre protéinée composée de sources naturelles de sodium (ex. le sel de mer) et de potassium (ex. la banane).

RXBAR - Barre tendre (Beurre d’arachides et chocolat)

Photo courtoisie

Le contenu de la barre RXBAR au beurre d’arachides et chocolat se résume à seulement cinq ingrédients : dattes, arachides, blancs d’œufs séchés, arôme naturel et sel de mer. L’apport en glucides provient de sources naturelles telles que les dattes, tandis que l’apport en protéines provient d’arachides et de blanc d’œufs séchés.

Une barre de 52 g procure 210 calories, 12 g de protéines, 23 g de glucides (dont 15 g de sucres), 9 g de lipides (dont 2,5 g de gras saturés) et 320 mg de sodium.

Avec sa teneur en sodium, elle convient aux activités de longue durée où les pertes d’électrolytes sont considérables.

KRONOBAR - Barre protéinée (Banane et chocolat)

Photo courtoisie

Encore une fois, on retrouve un produit de la compagnie Krono Nutrition, mais cette fois-ci, c’est leur barre protéinée aux bananes et au chocolat. La liste d’ingrédients est incroyablement simple avec uniquement sept ingrédients, aucun allergène et sans sucre ajouté. Les sources de protéines sont dérivées d’aliments naturels dont le pois et le riz, tandis que les glucides proviennent de sources naturelles telles que le chocolat non sucré, la banane et du sirop de dattes.

Pour une barre de 50 g, on obtient 200 calories, 10 g de protéines, 24 g de glucides (dont 14 g de sucres), 8 g de lipides (dont 3 g de gras saturés) et 25 mg de sodium.

CLIF - Barre tendre (Brisures de chocolat et arachides croquantes)

Photo courtoisie

Les barres CLIF sont assurément les plus connues sur le marché. La compagnie offre diverses gammes de barres pour sportifs (barres « Nut butter », barres « Builder’s », etc.), mais c’est la barre CLIF aux brisures de chocolat et arachides croquantes qui emporte une place sur notre palmarès. En effet, pour une barre de 68 g, on obtient 260 calories, 10 g de protéines, 41 g de glucides (dont 20 g de sucres), 7 g de lipides (dont 1,5 g de gras saturés) et 240 mg de sodium. La proportion de glucides par rapport aux protéines est idéale et favorise une bonne récupération post-entraînement et la teneur en sodium est significative. La liste d’ingrédients est nettement plus complexe que les autres barres sélectionnées, mais est composée à 70 % d’ingrédients biologiques, qui sont majoritairement dérivés d’aliments naturels.

Go Macro - Barre protéinée (Beurre d’arachides et pépites de chocolat)

Photo courtoisie

La barre protéinée de Go Macro au beurre d’arachides et pépites de chocolat offre divers avantages. Tout d’abord, elle est composée d’ingrédients biologiques, sans gluten, de sources végétales et certifiés faibles en FODMAP. Ainsi, une barre de 69 g procure 290 calories, 11 g de protéines, 39 g de glucides (dont 12 g de sucres), 11 g de lipides (dont 2 g de gras saturés) et 10 mg de sodium. La proportion de glucides par rapport aux protéines est idéale quoique la teneur en lipides est plus élevée que souhaité. De plus, la faible teneur en sodium n’est pas optimale pour récupérer les pertes électrolytiques. Dommage aussi que le sirop de riz brun désigne le tout premier aliment de la liste d’ingrédients.

Simply Protein - Barre protéinée (Cacao et framboise)

Photo courtoisie

La barre protéinée de Simply Protein au cacao et framboise est une option intéressante pour une collation post-entraînement.

Une barre de 40 g procure 150 calories, 12 g de protéines, 18 g de glucides (dont uniquement 2 g de sucres), 4,5 g de lipides (dont 1 g de gras saturés) et 170 mg de sodium. La teneur en calories de cette barre est inférieure aux autres barres sélectionnées, de même que la teneur en glucides, en sucres, en lipides et en gras saturés. Ainsi, elle peut être favorable chez les athlètes qui désirent booster leur apport en protéines sans augmenter drastiquement leur apport énergétique (dans un contexte de perte de poids par exemple). Au sein de la liste d’ingrédients, on retrouve des graines de tournesol, de l’avoine, du beurre de cajou, mais aussi de la glycérine.

Merci à Yasmine Jemaa, stagiaire en nutrition, de sa précieuse collaboration