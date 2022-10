Certains problèmes de santé sont plus difficiles à admettre que d’autres

Ma chère Louise, j’ai besoin que vous et vos lectrices veniez à mon secours, car je souffre de quelque chose qui me perturbe beaucoup et qui n’est pas facile à dévoiler à mon entourage tant ça me fait honte. J’ai un sérieux problème d’incontinence fécale, et comme le médecin m’a annoncé qu’à mon âge, on n’opérait plus pour cela, je ne sais trop comment adapter ma vie en conséquence. Pourriez-vous me dire quels sont les meilleurs sous-vêtements à porter, la diète à adopter, ainsi que le genre d’exercices que je puis faire sans nuire à mon état général ?

Depuis que j’ai appris cette mauvaise nouvelle, je ne sors plus de peur d’avoir un accident et que ça me coule sur les jambes, sans parler des odeurs qui pourraient en résulter. Je n’ose en parler avec personne de mon entourage, et avec l’isolement que ça m’impose, je crains de faire une dépression. Merci à l’avance.

Déprimée

La première chose à faire est d’en parler avec votre médecin de famille pour vous faire rassurer sur le fait que vous êtes loin d’être la seule victime de cette anomalie et que vous ne devriez pas vous abstenir de vivre à cause de ça, puisque des moyens sont à votre disposition pour y remédier.

Il pourra dans un premier temps vous proposer un médicament antidiarrhéique pour réduire vos défécations, tout comme certains exercices pour rééduquer votre plancher pelvien. Il existe sur le marché des culottes étanches et sécuritaires pour ce genre de problème, tout comme on vend aussi en pharmacie des tampons annaux d’une grande efficacité.

En ce qui concerne l’activité physique, on recommande qu’elle soit modérée, tout comme la fréquence de vos repas et le temps accordé à ceux-ci ont besoin d’être discutés avec votre médecin. Je vous ferai part des témoignages reçus sur le sujet.