Conclusion d’«Anna et Arnaud» ce mardi: le rôle le plus exigeant de Nico Racicot

Nico Racicot joue l’équivalent de plusieurs rôles dans la série «Anna et Arnaud», tant son personnage évolue entre l’ombre et la lumière, sur une décennie.

• À lire aussi: Anna et Arnaud : L’itinérance au-delà des préjugés

• À lire aussi: Psycho: mon fils vit dans la rue

Accro à l’héroïne et itinérant, son Arnaud a un très bon fond. Bienveillant avec ses amis qui vivent dans la rue, avec qui il agit comme un travailleur de rue, il peut en revanche piquer une crise à sa mère Anna (Guylaine Tremblay), qui finit par se détacher tranquillement de lui pour retrouver son équilibre.

Joël Lemay / Agence QMI

Il se réconcilie avec son père Jacques (Alexis Martin) sur son lit de mort, puis dans une autre scène il manipule et pige dans le portefeuille de ses proches pour payer son «smack».

Le voir se saboter chaque fois qu’on lui tend la main peut être décourageant, mais on comprend que la consommation reprend chaque fois le dessus.

«Ça prend énormément de force intérieure pour combattre n’importe quelle dépendance. C’est dur», a dit Nico Racicot, qui dit avoir appris, à travers cette série, «qu’il faut mettre ses limites» et «voir si celui qui consomme veut vraiment s’en sortir».

Autant dire que Nico Racicot a dû creuser et aller à des endroits moins agréables pour nourrir son jeu sur le plateau du réalisateur Louis Bélanger.

Le comédien a dû manœuvrer avec finesse pour porter sur ses épaules ce jeune homme torturé, qui s’est fait tirer dessus gratuitement en pleine rue.

Arnaud consommait avant d’être laissé pour mort, mais le fait de recevoir 160 plombs en pleine poitrine l’a projeté dans une spirale d'autodestruction.

Ce mardi, dans le tout dernier épisode de la série adaptée du roman «Anna et l’enfant-vieillard», de Francine Ruel, l’espoir est au rendez-vous, mais on sent qu’Arnaud devra, jusqu’à son dernier souffle, composer avec ses vieux démons et une fragilité certaine.

«Arnaud est dans la rue, mais on comprend que la journée où il voudra vraiment aller mieux, il le pourra. J’aurais envie de lui dire: "si tu as besoin d’aide, je suis là, si tu as besoin de motivation, je vais être là. Je vais t’aider et t’amener aux bons endroits, faire les bonnes démarches". Mais, en fin de compte, c’est du ressort de chaque personne et de sa force intérieure.»

PHOTO COURTOISIE

Son rôle le plus exigeant

Après avoir joué dans «L’heure bleue», «Nuit blanche» et «Les mecs 3», «Anna et Arnaud» demeure son projet le plus exigeant à ce jour.

«J’aime dire que j’ouvre une boite de Pandore et je ne sais pas ce que je vais découvrir là-dedans. Ça me nourrit énormément en tant qu’être humain, un projet comme ça, c’est le "fun" de jouer ce genre de rôle qui se présente peu. C’est extrême!»

Nico Racicot a appris de l’histoire de Francine Ruel et de son fils Étienne, dont le scénario de François Archambault s’inspire.

«Étienne a beaucoup d’aide, il est épaulé, je ne sais pas si c’est tout le monde qui a cette chance-là. Étienne m’a dit qu’il avait trouvé un bonheur dans tout ça. Il n’est pas juste en train de sombrer, il a beaucoup de lumière, de désirs, d’ambition, il a des projets.»

Produite par Pixcom, la série «Anna et Arnaud» se conclut ce mardi, à 20 h, à TVA. On peut la rattraper sur TVA+.