Côte-Saint-Luc: deux suspects appréhendés après l’invasion du domicile d’une nonagénaire

Les services de police de Montréal et d’Ottawa ont uni leurs forces, vendredi, pour arrêter deux suspects soupçonnés d’avoir commis une invasion de domicile au cours de laquelle ils auraient ligoté une nonagénaire dans sa demeure de Côte-Saint-Luc, sur l’île de Montréal.

James Adam Houle, 44 ans, et Tholfikar Kadhum, 26 ans ont été appréhendés le 28 octobre, vers 15 h 30, dans le stationnement d’un centre commercial d’Orléans, en banlieue d’Ottawa, a fait savoir le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lundi.

Une perquisition de leur véhicule a aussi permis aux enquêteurs du SPVM de saisir une arme à feu et de retrouver plusieurs objets volés lors de l’événement à Côte-Saint-Luc, en plus de mettre la main sur des éléments de preuve additionnels.

Les deux suspects ont comparu au palais de justice de Montréal et font face à plusieurs chefs d’accusation, dont introduction par effraction, séquestration, vol qualifié et bris de conditions. Houle fait également face à des chefs reliés à la possession d’une arme à feu. Ils demeurent tous deux détenus.

Le 22 octobre 2022, vers 5 h 30, deux individus masqués avaient défoncé la porte d’un condo situé dans la ville de Côte-Saint-Luc, et avaient ensuite ligoté l’occupante. Les voleurs avaient dérobé des objets de valeur avant de prendre la fuite.

Plus tard dans la journée, la victime avait été retrouvée ligotée par un membre de sa famille, qui a aussitôt alerté le 911. La victime, qui a subi des blessures aux mains et aux avant-bras, avait été transportée à l’hôpital à l’arrivée des policiers.

Toute personne détenant des informations additionnelles concernant les deux suspects appréhendés est invitée à communiquer avec le 911 ou son poste de quartier. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.