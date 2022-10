Début du procès de son personnage accusé de meurtre: Emi Chicoine brille dans «Indéfendable»

Emi Chicoine incarne une jeune femme accusée de meurtre dans la quotidienne «Indéfendable», démontrant à nouveau son grand talent, elle qui a grandi sur les plateaux et qui s’intéresse autant au jeu qu’à la réalisation.

Après avoir joué dans «Cheval-Serpent», «Plan B 2», «L’effet secondaire», «L’œil du cyclone» et «Six degrés», la comédienne de 20 ans prête ses traits à une première de classe dont l’élan est brusquement stoppé quand son petit ami diffuse, sans son consentement, des images intimes d’elle. Intimidée à l'école, Mathilde, le personnage d’Emi, se terre un an durant dans sa chambre. Le jour où elle accepte enfin de prendre part à une fête, sa première activité sociale en 12 mois, les choses tournent mal, très mal, et elle est accusée d’avoir poignardé à mort une autre ado, crime pour lequel elle fait face à la justice.

Dans l’épisode de lundi, son procès s’ouvre et, comme c’est souvent le cas au tribunal, un témoignage inattendu forcera la défense à modifier sa stratégie.

D’abord muette comme une carpe, Mathilde est progressivement sortie de son mutisme et son avocat, Léo MacDonald (Sébastien Delorme), a pu tranquillement gagner sa confiance pour mieux l’aider.

«On se demande si on aime Mathilde ou pas. Est-ce la fine ou la pas fine? Mais au fur et à mesure qu’on voit les retours en arrière, on comprend ce qu’elle a vécu et les gens peuvent s’attacher à elle. Disons que c’est l’accumulation d’une grosse année pour elle», a raconté Emi Chicoine en entrevue avec l’Agence QMI.

Une enfance passée sur les plateaux

La comédienne, qui étudie en cinéma à Grasset, s’intéresse aussi à la réalisation, à la caméra et même à la scénarisation. Elle a grandi sur les plateaux aux côtés de son père, le réalisateur Alain Chicoine, qui est aussi vice-président création et associé chez KOTV. «J’ai toujours eu les pieds là-dedans.» Elle était dans les bras de son paternel quand il réalisait «La fureur», elle a dit quelques lignes dans des «Bye Bye» qu’il pilotait, mais c’est «Plan B 2» qui lui a confirmé qu’elle voulait aussi évoluer devant la caméra.

Si on l’associe davantage à des jeunes filles lumineuses, plus près d’elle, sa Mathilde d’«Indéfendable» lui a permis de sonder des zones plus obscures et d’approfondir son métier d’interprète. «Dans la vie, je ressemble beaucoup à mon personnage de "L’œil du cyclone", je suis très sarcastique, comique, enjouée, très extravertie, là je suis tombée dans l’inverse. Mathilde est super introvertie et réservée, elle est tellement habituée de se faire niaiser qu’elle est sur ses gardes. Mais elle a compris qu’elle doit parler, collaborer avec son avocat.»

Le choix de raconter ce qui s’est passé au compte-goutte, à coup de retours en arrière, permet de maintenir le suspense sur la possible implication de ses amies Mercedes et Virginie dans cette histoire de meurtre. «C’est vraiment voulu qu’on ne comprenne pas tout depuis le début de cette intrigue, ce sont les "flash-back" qui nous expliquent jusqu’à la fin», a dit Emi.

La diversité de ses rôles l’a comblé jusqu’ici, elle qui a pu défoncer un moustiquaire et péter une coche au personnage de François Pérusse dans une scène du film «Niagara», de Guillaume Lambert. Bref, toutes les occasions sont bonnes pour apprendre, tant sur les plateaux qu’à l’école, ce métier qu’elle a choisi pour la vie.