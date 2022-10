Décision controversée de Hockey Canada

Même si ses dirigeants étaient dans la tourmente l’été dernier, Hockey Canada a continué de prendre des décisions unilatérales. Parmi elles, la fédération a décidé d’imposer le protecteur facial complet pour les ligues junior A et AAA au pays.

Ce sont les anciens membres du conseil d’administration qui ont entériné la proposition avec l’appui des autres dirigeants. Depuis cette journée, ils ont tous quitté Hockey Canada dans la foulée du scandale d’Équipe Canada junior 2018.

La décision de Hockey Canada devrait être en vigueur à compter du Championnat mondial junior A à la mi-décembre. Toutefois, à six semaines de cette date, les circuits de la Ligue de hockey junior canadienne (CHJL) ne savent pas encore sur quel pied danser.

«Ça n’a aucun sens, a mentionné le commissaire de la LHJAAAQ, Kevin Figsby. Il y a eu un vote qui a été pris sans que les différentes ligues aient été consultées.»

«C’est pour une question d’assurances comme tous les autres changements de règlement. Aucun chiffre ou statistique n’a été présenté par Hockey Canada pour justifier sa décision.»

Il a eu la chance de discuter de la situation avec le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, à quelques occasions.

«Comme nous, Jocelyn tente d’avoir les statistiques et les raisons de Hockey Canada derrière cette décision. Il fait du mieux qu’il le peut.

«On a beaucoup de questions sans réponses. Comment les décisions des membres du conseil d’administration de Hockey Canada peuvent-elles être encore légitimes après leur départ? Si je peux trouver une réponse à cela, c’est que j’ai les prochains numéros gagnants au Loto-Max!»

Vote difficile à venir?

Les joueurs de la LHJAAAQ portent la demi-visière depuis près de 30 ans. Ceux qui veulent mettre le protecteur facial complet pour une raison ou une autre peuvent le faire.

«On veut des réponses de la part de CJHL pour la suite des choses, a précisé Figsby. On ne veut pas qu’une ligue ou une fédération prenne une telle décision pour les autres sans consultation.

«J’ai un protocole d’entente avec la LHJMQ, mais ce n’est pas toutes les ligues qui sont dans la même situation. On a des joueurs affiliés avec ce circuit. Je dis quoi à mes joueurs? Vendredi, tu portes un protecteur complet, mais deux jours plus tard, tu vas porter une demi-visière dans la LHJMQ ?

«On doit avoir des discussions avec nos 13 équipes. Je ne suis pas convaincu qu’un vote appuierait ce règlement autour de notre table.»

À l’heure actuelle, il y a deux ligues junior A au Canada dans lesquelles les joueurs portent des protecteurs faciaux complets. Elles sont en Ontario.

«Avant, j’étais contre le protecteur complet, a mentionné l’entraîneur-chef des Cobras de Terrebonne, Robert Dubuc. Aujourd’hui, c’est différent. Lorsqu’on joue contre l’Ontario, ils en ont tous.

«Avant, on disait que les gars étaient peureux et qu’ils se cachaient derrière un “full face”. Ce n’est plus la même chose en 2022. Ils ont simplement plus peur des accidents.»

Équipes pas prêtes

Sur le plan logistique, un tel changement est presque impossible à réaliser dans le délai souhaité par Hockey Canada.

Il faudrait que la LHJAAAQ commande près de 300 protecteurs faciaux complets en quelques semaines.

«On aurait de la misère à obtenir cette commande, a confirmé Figsby. Pour le moment, on a de la misère à trouver des bâtons toutes les semaines. Mes équipes ont de la difficulté à recevoir les équipements commandés en mai dernier.»