Elle admet avoir floué une résidence d’aînés

L’ancienne directrice générale d’une résidence pour aînés de Québec a reconnu devant le conseil de discipline des infirmières avoir soutiré des dizaines de milliers de dollars à l’établissement qu’elle dirigeait.

Lucie Couturier a admis lundi avoir floué de plusieurs façons la résidence Cardinal-Vachon, à Beauport, de 2011 à 2018. Elle pourrait écoper d’une radiation de 18 mois et d’amende de 5000 $.

Le conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec devra rendre sa décision sur la peine suggérée en commun dans les 90 jours.

Notre Bureau d’enquête révélait au début du mois que Mme Couturier et son mari Claude Gauvin, l’ancien président de l’ordre des comptables du Québec, avaient discrètement remboursé plus de 207 000 $ à la résidence, mettant fin à une poursuite civile.

Lundi, confortablement installée dans une pièce richement décorée et impassible pendant l’audience virtuelle du Conseil de discipline, Lucie Couturier n’a prononcé que quelques mots.

Elle s’est surtout contentée de répondre « oui » lorsqu’on lui a demandé si elle reconnaissait les faits. C’est la syndique adjointe France Desroches qui a raconté les frasques de l’infirmière d’expérience. Selon elle, Mme Couturier minimisait les faits lors de l’enquête.

«Quelques douceurs»

France Desroches a raconté avec une pointe d’ironie que l’infirmière considérait s’être «octroyé quelques douceurs», qu’elle soutenait avoir beaucoup contribué à la résidence et que les sommes détournées étaient «un simple dû».

Selon la syndique adjointe, Mme Couturier a tout-de-même exprimé des regrets dans une déclaration assermentée, «ce qui témoigne qu’elle a cheminé».

Elle n’est toutefois pas au bout de ses peines. À la fin septembre, le couple a été accusé au criminel de fraude et de vol de plus de 5000 $. L’affaire sera de retour devant le tribunal le 15 novembre.

Selon ce qui a été présenté lundi devant l’Ordre des infirmières, Lucie Couturier a élaboré un stratagème pour se signer elle-même des chèques, contresignés par sa technicienne comptable. Cela lui a permis de se payer plus de 94 000 $ en «bonis» et heures supplémentaires auxquels elle n’avait pas droit selon son contrat.

Elle a poussé l’audace jusqu’à se signer un chèque de 25 000 $ quelques semaines avant Noël, en 2014.

Mme Couturier se serait aussi appropriée pour plus de 32 000 $ en biens payés par la résidence. Son chef de la maintenance a notamment remarqué qu’un téléviseur neuf, destiné à la salle de loisirs de Cardinal-Vachon, a plutôt été interchangé avec un modèle usagé. Le téléviseur neuf aurait été apporté chez Mme Couturier.

La semaine dernière, Claude Gauvin a pour sa part été suspendu provisoirement par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.